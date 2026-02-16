Μια σημαντική αλλαγή στην εξυπηρέτηση των χρονίως πασχόντων τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου. Οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) απευθείας από το ιδιωτικό φαρμακείο της επιλογής τους, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία και τις αναμονές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Η νέα πλατφόρμα ενεργοποιείται με τη συμμετοχή 10.500 φαρμακείων σε όλη τη χώρα, καλύπτοντας σε πρώτη φάση ασθενείς με καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας.



Το χρονοδιάγραμμα ένταξης νέων σκευασμάτων

Το πρόγραμμα θα επεκταθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, με στόχο να καλύπτει το 1/3 των συνολικών συνταγών ΦΥΚ (περίπου 60.000 μηνιαίως) εντός τριμήνου:

Τον επόμενο μήνα: Ένταξη βιολογικών παραγόντων anti-TNF.

Σε δύο μήνες: Ένταξη ασθενών με Ηπατίτιδα B και D, καθώς και ασθενών με άσθμα.

Οι ασθενείς παραλαμβάνουν τα φάρμακα εντελώς δωρεάν, ενώ οι φαρμακοποιοί αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με 20€ ανά συνταγή.



Βήμα-βήμα η διαδικασία για τους ασφαλισμένους

Για να παραλάβετε το φάρμακό σας από το φαρμακείο της γειτονιάς, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Είσοδος στην πλατφόρμα: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://fyk.eopyy.gov.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ σας. Επιλογή Φαρμακείου: Αναζητήστε το φαρμακείο της επιλογής σας (βάσει ΤΚ, επωνυμίας ή διεύθυνσης) και υποβάλετε το αίτημα. Έγκριση: Ο ΕΟΠΥΥ ελέγχει και εγκρίνει το αίτημα εντός δύο ημερών. Θα λάβετε σχετική ενημέρωση μέσω SMS ή email. Παραλαβή: Το φάρμακο αποστέλλεται στο φαρμακείο εντός 6 έως 10 εργάσιμων ημερών. Θα ειδοποιηθείτε εκ νέου μόλις το σκεύασμα είναι διαθέσιμο για παραλαβή.



Απόστολος Βαλτάς: «Αξιοπρέπεια για τον ασθενή»

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Απόστολος Βαλτάς, τόνισε πως η παρέμβαση αυτή έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

«Πλέον, η πρόσβαση στα συγκεκριμένα σκευάσματα θα γίνεται από το φαρμακείο της γειτονιάς, με άμεση εξυπηρέτηση και χωρίς άσκοπες μετακινήσεις», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η προσωπική επαφή με τον φαρμακοποιό εξασφαλίζει τη σωστή χρήση της αγωγής.

