Έρευνα: Ο «ποδοσφαιρικός πυρετός» εξαντλεί την καρδιά – Στο κόκκινο το στρες των οπαδών

Μια νέα επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ στη Γερμανία αποδεικνύει ότι ο «ποδοσφαιρικός πυρετός» δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα, αλλά μια έντονη βιολογική αντίδραση. Η έρευνα ανέλυσε τα δεδομένα οπαδών κατά τη διάρκεια του τελικού του DFB-Pokal 2025, αποκαλύπτοντας τη σοβαρή επιβάρυνση που δέχεται ο οργανισμός την ημέρα του αγώνα.

Τα εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν smartwatches για να καταγράψουν τα βιομετρικά δεδομένα 229 οπαδών της Arminia Bielefeld για διάστημα 12 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα της ημέρας του τελικού, όπου η ομάδα τους ηττήθηκε από τη VfB Stuttgart με 4-2, ήταν αποκαλυπτικά:

Αύξηση στρες: Τα επίπεδα στρες εκτοξεύθηκαν κατά 41% σε σύγκριση με τις ημέρες χωρίς αγωνιστική δραστηριότητα.

Καρδιακός ρυθμός: Ο μέσος όρος των παλμών ανέβηκε από τους 71 στους 79 BPM, με την κορύφωση να σημειώνεται τη στιγμή της σέντρας.

Διάρκεια: Η ένταση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα ακόμη και μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.



Γήπεδο vs Τηλεόραση: Πού χτυπάει πιο δυνατά η καρδιά;

Η τοποθεσία παρακολούθησης του αγώνα παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωματική καταπόνηση. Σύμφωνα με τη διασταύρωση των στοιχείων:

Στο γήπεδο: Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στις κερκίδες του Olympiastadion εμφάνισαν 23% υψηλότερο καρδιακό ρυθμό σε σχέση με όσους έμειναν στον καναπέ τους.



Κατανάλωση αλκοόλ: Η χρήση αλκοόλ λειτούργησε ως επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας, αυξάνοντας τους παλμούς κατά 5% επιπλέον.



Κίνδυνος για καρδιακά επεισόδια

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Ο συνδυασμός του έντονου συναισθηματικού στρες, της ταχυκαρδίας και της κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για ανεπιθύμητα καρδιακά συμβάντα.

Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, το ποδόσφαιρο κινητοποιεί βαθιά το σώμα, καθιστώντας τα 90 λεπτά του αγώνα μια πραγματική δοκιμασία αντοχής για το κυκλοφορικό σύστημα των πιστών οπαδών.

