Ποια άγνωστη εξέταση πρέπει να κάνετε μετά τα 50

Πολλοί άνθρωποι μετά τα 50 θεωρούν «φυσιολογικό» το να λαχανιάζουν στις σκάλες ή στις ανηφόρες. Ωστόσο, η καθηγήτρια Πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ, Παρασκευή Κατσαούνου, προειδοποιεί πως αυτή η δυσκολία μπορεί να κρύβει δυσλειτουργίες στην καρδιά, τους πνεύμονες ή το νευρομυϊκό σύστημα. Η λύση για τη σωστή διάγνωση ακούει στο όνομα εργοσπιρομετρία.
Τι είναι η εργοσπιρομετρία και τι εξετάζει
Πρόκειται για μια δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής άσκησης που προσφέρει λεπτομερή εικόνα για τη λειτουργία τριών συστημάτων που συνεργάζονται κατά την άσκηση:
- Αναπνευστικό: Πώς ανταποκρίνονται οι πνεύμονες.
- Καρδιαγγειακό: Η αντοχή και η λειτουργία της καρδιάς.
- Νευρομυϊκό: Η κατάσταση των μυών και του νευρικού συστήματος.
Σε αντίθεση με τις στατικές εξετάσεις, η εργοσπιρομετρία γίνεται υπό ιατρική επίβλεψη σε διάδρομο ή ποδήλατο, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα που δεν φαίνονται στην ανάπαυση.
Τα ανησυχητικά ποσοστά και η σημασία της πρόληψης
Σύμφωνα με την κ. Κατσαούνου:
- Μετά τα 50, το 20% των ανθρώπων παρουσιάζει δύσπνοια στην κόπωση.
- Μέχρι τα 65, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 33%.
Η καθηγήτρια τονίζει πως η εξέταση, που ξεκίνησε ως προνόμιο των αθλητών, πρέπει πλέον να γίνει κτήμα όλων των πολιτών για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων, ειδικά εφόσον η Πολιτεία στρέφεται πλέον στον προσανατολισμό της πρόληψης.
Πού γίνεται η εξέταση και πότε πρέπει να αποφεύγεται
Η εργοσπιρομετρία συνταγογραφείται, ωστόσο τα δημόσια νοσοκομεία που διαθέτουν τον εξοπλισμό είναι περιορισμένα:
- Αθήνα: Ευαγγελισμός, Σωτηρία, Αττικόν.
- Θεσσαλονίκη: Παπανικολάου.
- Περιφέρεια: Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Λάρισας, Ηρακλείου και Πατρών.
Προσοχή: Η εξέταση δεν πρέπει να γίνεται σε άτομα με πρόσφατο έμφραγμα, μη ρυθμισμένες αρρυθμίες, σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια ή ενεργή λοίμωξη.
