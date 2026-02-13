Ποια άγνωστη εξέταση πρέπει να κάνετε μετά τα 50

Πολλοί άνθρωποι μετά τα 50 θεωρούν «φυσιολογικό» το να λαχανιάζουν στις σκάλες ή στις ανηφόρες. Ωστόσο, η καθηγήτρια Πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ, Παρασκευή Κατσαούνου, προειδοποιεί πως αυτή η δυσκολία μπορεί να κρύβει δυσλειτουργίες στην καρδιά, τους πνεύμονες ή το νευρομυϊκό σύστημα. Η λύση για τη σωστή διάγνωση ακούει στο όνομα εργοσπιρομετρία.

Τι είναι η εργοσπιρομετρία και τι εξετάζει

Πρόκειται για μια δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής άσκησης που προσφέρει λεπτομερή εικόνα για τη λειτουργία τριών συστημάτων που συνεργάζονται κατά την άσκηση:

Αναπνευστικό: Πώς ανταποκρίνονται οι πνεύμονες.

Καρδιαγγειακό: Η αντοχή και η λειτουργία της καρδιάς.

Νευρομυϊκό: Η κατάσταση των μυών και του νευρικού συστήματος.

Σε αντίθεση με τις στατικές εξετάσεις, η εργοσπιρομετρία γίνεται υπό ιατρική επίβλεψη σε διάδρομο ή ποδήλατο, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα που δεν φαίνονται στην ανάπαυση.

Τα ανησυχητικά ποσοστά και η σημασία της πρόληψης

Σύμφωνα με την κ. Κατσαούνου:

Μετά τα 50, το 20% των ανθρώπων παρουσιάζει δύσπνοια στην κόπωση.



Μέχρι τα 65, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 33%.

Η καθηγήτρια τονίζει πως η εξέταση, που ξεκίνησε ως προνόμιο των αθλητών, πρέπει πλέον να γίνει κτήμα όλων των πολιτών για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων, ειδικά εφόσον η Πολιτεία στρέφεται πλέον στον προσανατολισμό της πρόληψης.

Πού γίνεται η εξέταση και πότε πρέπει να αποφεύγεται

Η εργοσπιρομετρία συνταγογραφείται, ωστόσο τα δημόσια νοσοκομεία που διαθέτουν τον εξοπλισμό είναι περιορισμένα:

Αθήνα: Ευαγγελισμός, Σωτηρία, Αττικόν.

Θεσσαλονίκη: Παπανικολάου.

Περιφέρεια: Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Λάρισας, Ηρακλείου και Πατρών.

Προσοχή: Η εξέταση δεν πρέπει να γίνεται σε άτομα με πρόσφατο έμφραγμα, μη ρυθμισμένες αρρυθμίες, σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια ή ενεργή λοίμωξη.

