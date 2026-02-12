Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εμφανίζεται καθησυχαστικός σχετικά με την πρόσφατη εμφάνιση κρουσμάτων του θανατηφόρου ιού Νίπα (NiV) στην Ασία. Σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, χαρακτήρισε τον κίνδυνο εξάπλωσης σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο ως χαμηλό.

Τα κρούσματα σε Ινδία και Μπανγκλαντές

Η κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών ξεκίνησε μετά την επιβεβαίωση τριών κρουσμάτων:

Ινδία: Δύο κρούσματα εντοπίστηκαν στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης.

Μπανγκλαντές: Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από προσβολή από τον ιό.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι δύο εστίες δεν συνδέονται μεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκαν κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, περιοχή όπου ενδημούν φρουτοφάγες νυχτερίδες, οι οποίες αποτελούν τον φυσικό φορέα του ιού.

Τα χαρακτηριστικά του ιού Νίπα

Ο ιός Νίπα θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος λόγω της υψηλής θνησιμότητάς του και της έλλειψης εξειδικευμένης θεραπείας.

Μετάδοση: Από τα ζώα (κυρίως νυχτερίδες και χοίρους) στον άνθρωπο, μέσω μολυσμένων τροφίμων ή άμεσης επαφής.

Συμπτώματα: Υψηλός πυρετός, έμετοι και αναπνευστική λοίμωξη. Σε βαριές περιπτώσεις προκαλεί εγκεφαλίτιδα, σπασμούς και κώμα.

Θνησιμότητα: Κυμαίνεται από 40% έως 75%.

Θεραπεία: Προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδικό φάρμακο.

Ιστορικό και πρόληψη

Ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1998 στη Μαλαισία. Παρά τη σοβαρότητά του, η εξάπλωσή του παραμένει περιορισμένη. Στην τρέχουσα περίπτωση, έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση πάνω από 230 επαφές των κρουσμάτων, χωρίς να έχει εντοπιστεί περαιτέρω διασπορά μέχρι στιγμής.

