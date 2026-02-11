Θρήνος στον Βόλο: Κατέληξε από γρίπη Α μετά από πολυήμερη μάχη στη ΜΕΘ

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα στο Νοσοκομείο Βόλου ένας 71χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν για περισσότερες από 20 ημέρες προσβεβλημένος από γρίπη τύπου Α. Πρόκειται για το δεύτερο θύμα της γρίπης που καταγράφεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του συγκεκριμένου νοσοκομείου για το 2026.

Ο ασθενής είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στα μέσα Ιανουαρίου. Παρά την αρχική νοσηλεία του σε παθολογική κλινική, η κατάστασή του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του στη ΜΕΘ, όπου παρέμεινε διασωληνωμένος για πάνω από τρεις εβδομάδες.

Οι επιβαρυντικοί παράγοντες

Σύμφωνα με το ιατρικό ρεπορτάζ, η έκβαση της υγείας του 71χρονου επηρεάστηκε από δύο καθοριστικούς παράγοντες:

Υποκείμενα νοσήματα: Ο άτυχος άνδρας έπασχε από σοβαρά και χρόνια προβλήματα αναπνευστικής και καρδιολογικής φύσεως.

Έλλειψη εμβολιασμού: Ο ασθενής δεν είχε εμβολιαστεί κατά της εποχικής γρίπης, γεγονός που άφησε τον οργανισμό του εκτεθειμένο σε συνεχείς και σοβαρές επιπλοκές.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Βόλου απευθύνουν για ακόμη μια φορά έκκληση προς τους πολίτες, και ιδιαίτερα προς τις ευπαθείς ομάδες, να μην αμελούν τον εμβολιασμό τους, καθώς η γρίπη συνεχίζει να παρουσιάζει επικίνδυνη έξαρση στην περιοχή.

