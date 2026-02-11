Συναγερμός για τα «ψυχοτρόπα» ζελεδάκια: Στο νοσοκομείο κοπέλα με κρίση πανικού – Η ανάκληση του ΕΦΕΤ

Ένα επικίνδυνο περιστατικό με θύμα μια νεαρή κοπέλα στάθηκε η αφορμή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της κυκλοφορίας γλυκισμάτων που μόνο αθώα δεν είναι. Η κοπέλα, αφού κατανάλωσε ζελεδάκια που περιείχαν ψυχοδραστικές ουσίες, κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρή κρίση πανικού, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση των αρχών.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ, Ιδομενέας Μαρκάκης, αποκάλυψε στην εφημερίδα «Απογευματινή» πως η καταγγελία κινητοποίησε αμέσως τον Οργανισμό. Μετά από χημική ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε πως τα συγκεκριμένα ζελεδάκια περιέχουν την ουσία μουσκιμόλη. Πρόκειται για μια ισχυρή ψυχοδραστική ουσία που προέρχεται από το μανιτάρι Amanita muscaria (Αμανίτης ο μυγοκτόνος) και μπορεί να προκαλέσει από παραισθήσεις μέχρι απώλεια συνείδησης.

Η παγίδα της «αθώας» εμφάνισης

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, είναι ότι τα προϊόντα αυτά έχουν τη μορφή, τη σύσταση και την παρουσίαση κοινών παιδικών ζελεδέδων.

Η ουσία: Η μουσκιμόλη προκαλεί ευφορία και χαλάρωση, αλλά και ναυτία, μυϊκούς σπασμούς ή σύγχυση.

Η μουσκιμόλη προκαλεί ευφορία και χαλάρωση, αλλά και ναυτία, μυϊκούς σπασμούς ή σύγχυση. Η απάτη: Ορισμένα σκευάσματα φέρουν την ένδειξη «μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς» για να παρακάμπτουν τη νομοθεσία, ενώ πωλούνται κανονικά ως τρόφιμα.

Ορισμένα σκευάσματα φέρουν την ένδειξη «μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς» για να παρακάμπτουν τη νομοθεσία, ενώ πωλούνται κανονικά ως τρόφιμα. Η διακίνηση: Τα συγκεκριμένα προϊόντα διανέμονται από την εταιρεία EC STEVIA AE και διατίθενται από καταστήματα «SMOKE CARTEL EE», καθώς και μέσω διαδικτύου.

Άμεση ανάκληση και προειδοποίηση

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση απόσυρση όλων των παρτίδων από την αγορά, υπογραμμίζοντας ότι η κατανάλωσή τους είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, ειδικά για ανήλικους που μπορεί να τα εκλάβουν ως κοινά γλυκά. Παρά την απαγόρευση, παρόμοια σκευάσματα συνεχίζουν να εντοπίζονται στο διαδίκτυο σε τιμές που αγγίζουν τα 56 ευρώ, συνοδευόμενα από «οδηγίες χρήσης» για τη δόση που απαιτείται ώστε να επιτευχθεί η παραισθησιογόνος δράση.

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από την περσινή αναστάτωση με τα στικ κάνναβης στα περίπτερα, ενισχύοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στα σημεία λιανικής πώλησης και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

