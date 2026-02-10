Επείγουσα ανάκληση ΕΦΕΤ: Ζελεδάκια με ψυχοδραστικές ουσίες – Μην τα καταναλώσετε

Σε μια εξαιρετικά σοβαρή ανάκληση προϊόντων προχώρησε ο ΕΦΕΤ, προειδοποιώντας τους καταναλωτές για ζελεδάκια (gummies) που περιέχουν ψυχοδραστικές ουσίες. Μετά από ελέγχους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, εντοπίστηκε η ουσία μουσκιμόλη, η οποία προέρχεται από το παραισθησιογόνο μανιτάρι Amanita muscaria.

Τα προϊόντα και η επικίνδυνη ουσία
Τα συγκεκριμένα προϊόντα διανέμονται από την εταιρεία «EC STEVIA A.E.» και διατίθενται τόσο μέσω διαδικτύου όσο και από φυσικά καταστήματα, όπως τα «SMOKE CARTEL E.E.».

  • Η παγίδα της εμφάνισης: Παρότι τα προϊόντα μοιάζουν με κοινά γλυκίσματα (ζελεδάκια), η εργαστηριακή εξέταση έδειξε ότι περιέχουν μουσκιμόλη, ουσία με έντονες ψυχοδραστικές ιδιότητες.
  • Η σήμανση που "παραπλανεί": Ορισμένα πακέτα φέρουν την ένδειξη «μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς». Ωστόσο, ο ΕΦΕΤ ξεκαθαρίζει πως λόγω της μορφής και της σύστασής τους, η κατανάλωση από τον άνθρωπο θεωρείται εύλογα αναμενόμενη, γεγονός που τα καθιστά μη ασφαλή και επιβλαβή για την υγεία.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση όλων των παρτίδων και καλεί τους πολίτες που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα να μην τα καταναλώσουν. Αναζητήστε στην επισήμανση όρους όπως:

  • Amanita Gummies
  • Mushroom Muscimol Gummies
  • Magic Mushroom
  • Amanita muscaria

Οι έλεγχοι της Αρχής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και την απόσυρση όλων των επίμαχων κωδικών από την αγορά.

