Επείγουσα ανάκληση ΕΦΕΤ: Ζελεδάκια με ψυχοδραστικές ουσίες – Μην τα καταναλώσετε

Σε μια εξαιρετικά σοβαρή ανάκληση προϊόντων προχώρησε ο ΕΦΕΤ, προειδοποιώντας τους καταναλωτές για ζελεδάκια (gummies) που περιέχουν ψυχοδραστικές ουσίες. Μετά από ελέγχους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, εντοπίστηκε η ουσία μουσκιμόλη, η οποία προέρχεται από το παραισθησιογόνο μανιτάρι Amanita muscaria.

Τα προϊόντα και η επικίνδυνη ουσία

Τα συγκεκριμένα προϊόντα διανέμονται από την εταιρεία «EC STEVIA A.E.» και διατίθενται τόσο μέσω διαδικτύου όσο και από φυσικά καταστήματα, όπως τα «SMOKE CARTEL E.E.».

Η παγίδα της εμφάνισης: Παρότι τα προϊόντα μοιάζουν με κοινά γλυκίσματα (ζελεδάκια), η εργαστηριακή εξέταση έδειξε ότι περιέχουν μουσκιμόλη, ουσία με έντονες ψυχοδραστικές ιδιότητες.



Παρότι τα προϊόντα μοιάζουν με κοινά γλυκίσματα (ζελεδάκια), η εργαστηριακή εξέταση έδειξε ότι περιέχουν μουσκιμόλη, ουσία με έντονες ψυχοδραστικές ιδιότητες. Η σήμανση που "παραπλανεί": Ορισμένα πακέτα φέρουν την ένδειξη «μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς». Ωστόσο, ο ΕΦΕΤ ξεκαθαρίζει πως λόγω της μορφής και της σύστασής τους, η κατανάλωση από τον άνθρωπο θεωρείται εύλογα αναμενόμενη, γεγονός που τα καθιστά μη ασφαλή και επιβλαβή για την υγεία.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση όλων των παρτίδων και καλεί τους πολίτες που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα να μην τα καταναλώσουν. Αναζητήστε στην επισήμανση όρους όπως:

Amanita Gummies

Mushroom Muscimol Gummies

Magic Mushroom

Amanita muscaria

Οι έλεγχοι της Αρχής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και την απόσυρση όλων των επίμαχων κωδικών από την αγορά.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί το μάτι ανοίγει διάπλατα κάπου ανάμεσα στις 2 και τις 4 τα ξημερώματα;