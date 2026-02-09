Μελέτη-σταθμός: Τυρί και κρέμα γάλακτος «ασπίδα» κατά της άνοιας και του Alzheimer

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 2 άτομα
Μελέτη-σταθμός: Τυρί και κρέμα γάλακτος «ασπίδα» κατά της άνοιας και του Alzheimer

Μετά από 25 χρόνια παρακολούθησης μιας μεγάλης ομάδας ενηλίκων στο πλαίσιο της έρευνας Malmö Diet and Cancer, οι επιστήμονες κατέληξαν σε ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα: Η κατανάλωση γαλακτοκομικών με υψηλά λιπαρά συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας:

  • Τυρί και Κρέμα: Τα άτομα που κατανάλωναν συστηματικά τυρί και κρέμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά εμφάνισαν χαμηλότερο συνολικό κίνδυνο άνοιας, συμπεριλαμβανομένης της αγγειακής άνοιας.
  • Η γενετική παράμετρος: Σε άτομα χωρίς τον γενετικό παράγοντα κινδύνου APOE ε4, η κατανάλωση λιπαρού τυριού συνδέθηκε άμεσα με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Alzheimer.
  • Light προϊόντα: Αντίθετα, τα γαλακτοκομικά χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (light) δεν έδειξαν καμία απολύτως προστατευτική δράση για τον εγκέφαλο.
  • Εξειδίκευση: Η μελέτη αποδεικνύει ότι η κατηγοριοποίηση όλων των γαλακτοκομικών ως «ενιαία ομάδα» είναι παραπλανητική, καθώς ο τύπος και τα λιπαρά παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η μελέτη; Όπως εξηγεί η διαιτολόγος-διατροφολόγος Δήμητρα Ευθυμιοπούλου, η μεγάλη διάρκεια παρακολούθησης (25 έτη) εξασφαλίζει ότι τα ευρήματα δεν επηρεάστηκαν από πρώιμα συμπτώματα της νόσου. Σε έναν κόσμο όπου η άνοια δεν έχει ακόμα ριζική θεραπεία, η διατροφή αναδεικνύεται στον πιο κρίσιμο «τροποποιήσιμο παράγοντα» για τη διατήρηση της νοητικής υγείας.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός ΕΟΦ: Προληπτική ανάκληση για βρεφικό γάλα της Nestlé – Ποιες παρτίδες αφορά

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Προσοχή: Μεγάλη ανάκληση γνωστών καλλυντικών και ειδών υγιεινής – Δείτε τη λίστα με τα προϊόντα
Υγεία

Προσοχή: Μεγάλη ανάκληση γνωστών καλλυντικών και ειδών υγιεινής – Δείτε τη λίστα με τα προϊόντα

Μαρέβα Μητσοτάκη: Χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα στην Ιταλία
Πολιτική

Μαρέβα Μητσοτάκη: Χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα στην Ιταλία

Λύγισε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον «Εκατομμυριούχο»: «Εκεί που νόμιζες ότι έχεις χρόνο, δεν έχεις τίποτα»
Media

Λύγισε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον «Εκατομμυριούχο»: «Εκεί που νόμιζες ότι έχεις χρόνο, δεν έχεις τίποτα»

Survivor 2026: Απόβαση 5 νέων παικτών στον Άγιο Δομίνικο – Η πρώην αστυνομικός, ο τράπερ και ο σωφρονιστικός υπάλληλος
Media

Survivor 2026: Απόβαση 5 νέων παικτών στον Άγιο Δομίνικο – Η πρώην αστυνομικός, ο τράπερ και ο σωφρονιστικός υπάλληλος

Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2 ετών ανασύρθηκε από συντριβάνι. Επανήλθε μετά από 40 λεπτά ανάνηψης
Κοινωνία

Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2 ετών ανασύρθηκε από συντριβάνι. Επανήλθε μετά από 40 λεπτά ανάνηψης