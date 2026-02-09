Μάχη για τη ζωή του δίνει βρέφος 30 ημερών: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ με τον ιό RSV

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένα κοριτσάκι μόλις ενός μηνός, το οποίο προσβλήθηκε από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV). Η είδηση, την οποία έκανε γνωστή ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κόλπους της ιατρικής κοινότητας.

Το χρονικό της νοσηλείας:

Η εισαγωγή: Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά τη χθεσινή εφημερία, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται εξαρχής ως πολύ σοβαρή.

Η κατάσταση στη ΜΕΘ: Λόγω των επιπλοκών του ιού στο αναπνευστικό σύστημα, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωση του βρέφους, το οποίο πλέον δίνει τη μεγαλύτερη μάχη για τη ζωή του.

Τα ερωτήματα: Ο κ. Γιαννάκος, μεταφέροντας την εικόνα από το νοσοκομείο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την καθυστέρηση στη μεταφορά του παιδιού στις υγειονομικές αρχές, σημειώνοντας πως έφτασε στο νοσοκομείο σε οριακή κατάσταση.

«Οι ιώσεις δεν τελείωσαν» Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι ο RSV είναι ιδιαίτερα επιθετικός στα νεογέννητα και τα βρέφη. Η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα οδυνηρό μήνυμα προς τους γονείς να μην υποτιμούν τα συμπτώματα και να ζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά τόσο μικρής ηλικίας.

