Γαστρεντερίτιδα στα παιδιά: Τι επιτρέπεται να φάνε και ο «χρυσός κανόνας» του νερού

Η γαστρεντερίτιδα είναι μια δοκιμασία για όλη την οικογένεια. Έμετοι, διάρροιες και εξάντληση φέρνουν άγχος, ειδικά όταν πρόκειται για τη διατροφή του παιδιού. Ο παιδίατρος Κυριάκος Δουλγέρης ξεκαθαρίζει το τοπίο: Η σωστή σίτιση δεν είναι μόνο θέμα ενέργειας, αλλά ο τρόπος για να αναρρώσει το έντερο πιο γρήγορα.

Ο «Χρυσός Κανόνας» μετά τον εμετό

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε οι γονείς είναι να δίνουμε νερό αμέσως μετά από ένα επεισόδιο εμετού.

Περιμένετε 1,5 με 2 ώρες: Το στομάχι του παιδιού βρίσκεται σε σύσπαση. Όσο και αν σας παρακαλάει, αν δώσετε υγρά νωρίτερα, το πιθανότερο είναι να προκαλέσετε νέο εμετό.



Τι περιλαμβάνει η δίαιτα της ανάρρωσης;

Ξεχάστε τις παλιές απόψεις για παρατεταμένη νηστεία. Η συνέχιση της σίτισης μειώνει τη διάρκεια της νόσου. Μόλις σταματήσουν οι εμετοί, προσφέρουμε:

Σύνθετους υδατάνθρακες: Ρύζι (λαπά), φρυγανιές, ψωμί, δημητριακά.

Άπαχη πρωτεΐνη: Βραστό κοτόπουλο.

Φρούτα & Λαχανικά: Μπανάνα, μήλο, βραστή πατάτα και καρότο.

Γαλακτοκομικά: Γιαούρτι (βοηθά λόγω των προβιοτικών).

Τι να αποφύγετε «διά ροπάλου»

Λιπαρά φαγητά (τηγανητά, λάδια).

Τροφές με πολλή ζάχαρη (τυποποιημένοι χυμοί, αναψυκτικά, γλυκά), καθώς επιδεινώνουν τη διάρροια.

Το ερώτημα του γάλακτος

Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύαμε παλαιότερα, τα περισσότερα παιδιά δεν χρειάζεται να κόψουν το γάλα τους ή να πάρουν γάλα ελεύθερο λακτόζης, εκτός αν η διάρροια επιμένει για πολλές ημέρες και υπάρχει υποψία παροδικής δυσανεξίας.

