Στατίνες: Τέλος στους μύθους για τις παρενέργειες – Τι αποκαλύπτει η μεγαλύτερη έρευνα παγκοσμίως

Για χρόνια, οι στατίνες συνοδεύονταν από μια «μαύρη λίστα» δεκάδων παρενεργειών –από απώλεια μνήμης μέχρι κατάθλιψη– προκαλώντας φόβο σε όσους έπρεπε να τις λάβουν για τη χοληστερίνη. Ωστόσο, η πιο ολοκληρωμένη μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Lancet έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο: Το 94% των αναγραφόμενων παρενεργειών δεν οφείλεται στο φάρμακο!

Τα ανατρεπτικά ευρήματα της μελέτης: Η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εξέτασε δεδομένα από 124.000 ασθενείς και κατέληξε σε συμπεράσματα που θα αλλάξουν τα φύλλα οδηγιών στα φαρμακεία:

Οι «αθώες» 62 παρενέργειες: Από τις 66 παρενέργειες που αναφέρονται στις ετικέτες, οι 62 δεν έχουν καμία επιστημονική σύνδεση με το φάρμακο. Προβλήματα μνήμης, αϋπνία, κατάθλιψη και νευρικές βλάβες εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα τόσο σε όσους παίρνουν στατίνες όσο και σε όσους παίρνουν placebo (εικονικό φάρμακο).



Το φαινόμενο Nocebo: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλές φορές οι ασθενείς βιώνουν συμπτώματα απλώς και μόνο επειδή περιμένουν ότι θα τα έχουν, λόγω της κακής φήμης του φαρμάκου.

Γιατί ζητείται άμεση αλλαγή στις ετικέτες: Οι επιστήμονες, ανάμεσά τους και ο Sir Rory Collins, ζητούν την άμεση αναθεώρηση των οδηγιών χρήσης. Η τωρινή κατάσταση οδηγεί σε περιττούς θανάτους, καθώς ασθενείς με υψηλό κίνδυνο εμφράγματος διακόπτουν τη θεραπεία τους τρομοκρατημένοι από ανυπόστατες φήμες.

