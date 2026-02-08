Προσοχή: Μεγάλη ανάκληση γνωστών καλλυντικών και ειδών υγιεινής – Δείτε τη λίστα με τα προϊόντα

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές ελέγχου μετά τον εντοπισμό της απαγορευμένης χημικής ουσίας 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), γνωστής και ως Lilial, σε παρτίδες πασίγνωστων προϊόντων περιποίησης. Η συγκεκριμένη ουσία έχει απαγορευτεί σε καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή.

Ποια προϊόντα αφορά η ανάκληση
Η λίστα περιλαμβάνει σαμπουάν, αφρόλουτρα, αποσμητικά και αρώματα από κορυφαίες εταιρείες. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν τις συσκευασίες τους για τους παρακάτω κωδικούς παρτίδων:

Προϊόν - Εταιρεία / Σειρά - Ουσία
Σαμπουάν - Dove Hair Fall Rescue & Elseve Total Repair 5 - BMHCA (Lilial)
Αφρόλουτρα - Dove Surgras Amande & Palmolive Macadamia - BMHCA (Lilial)
Αποσμητικά - Gillette Pro Cool Wave, Rexona Men, Axe - BMHCA (Lilial)
Conditioner/Mask - Elseve Total Repair Extreme & Garnier Fructis - BMHCA (Lilial)
Προϊόντα Styling - Taft Power Ultra Stark 4 & got2b Hair Gel - BMHCA (Lilial)
Αρώματα - Jean Paul Gaultier Classique - BMHCA (Lilial)

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές
Σύμφωνα με τις οδηγίες, εάν έχετε στην κατοχή σας κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα με τους αναγραφόμενους κωδικούς (π.χ. Dove παρτίδα 8016400, Elseve 24S100, κ.α.), συνιστάται:

Διακοπή χρήσης: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν περαιτέρω.
Επιστροφή: Επιστρέψτε το στο κατάστημα αγοράς.
Έλεγχος: Ενημερωθείτε από τις επίσημες σελίδες των αρχών προστασίας καταναλωτή για τυχόν νέες προσθήκες στη λίστα.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην επίσημη σελίδα της Eυρωπαϊκής Επιτροπής πατώντας εδώ και διαλέγοντας την κατηγορία “Cosmetics”, στα φίλτρα αριστερά.

