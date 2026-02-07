5 τροφές-βόμβες βιταμινών για το ανοσοποιητικό

Με τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας και την έξαρση των εποχικών ιώσεων, η θωράκιση του οργανισμού μας ξεκινά από το πιάτο μας. Δεν χρειάζονται ακριβά συμπληρώματα διατροφής όταν η φύση προσφέρει «όπλα» που μπορούν να αναχαιτίσουν τους εισβολείς πριν εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα.

Οι σύμμαχοι της υγείας σας

Υπάρχουν ορισμένες τροφές που ξεχωρίζουν για την υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών:

Κόκκινες Πιπεριές: Παραδόξως, περιέχουν σχεδόν τριπλάσια ποσότητα βιταμίνης C από τα εσπεριδοειδή, ενώ είναι πλούσιες και σε βήτα-καροτένιο.

Σκόρδο: Η αλικίνη που περιέχει δρα ως φυσικό αντιβιοτικό. Η τακτική κατανάλωση μειώνει τη συχνότητα των κρυολογημάτων.

Μπρόκολο: Ένας πραγματικός «πολυβιταμινούχος» θησαυρός με βιταμίνες Α, C και Ε, καθώς και φυτικές ίνες.

Γιαούρτι (με ζωντανές καλλιέργειες): Τα προβιοτικά ενισχύουν τη μικροχλωρίδα του εντέρου, όπου βρίσκεται το 70% του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Αμύγδαλα: Η βιταμίνη Ε που περιέχουν είναι το κλειδί για ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που απαιτεί λίπος για να απορροφηθεί.

Πώς να τις εντάξετε στην καθημερινότητα

Μην περιμένετε να αρρωστήσετε για να τις καταναλώσετε. Μια σαλάτα με πιπεριές και μπρόκολο στον ατμό, ή ένα σνακ με γιαούρτι και αμύγδαλα, αρκούν για να κρατήσουν τις άμυνες του οργανισμού σας σε ετοιμότητα.

