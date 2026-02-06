Γιατί το μόνιμο στρες σε κάνει να αργείς στα ραντεβού σου; Η φυσική λύση που ηρεμεί το σύστημα

Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που αργούν σταθερά 10 λεπτά σε κάθε υποχρέωση, ξέρεις καλά τι σημαίνει χρόνιο άγχος. Η προσπάθεια να τα προλάβεις όλα, σε συνδυασμό με την αισιοδοξία ότι «έχεις χρόνο», συχνά οδηγεί σε μια μόνιμη κατάσταση πανικού και αυξημένης κορτιζόλης.

Η επιστήμη δείχνει ότι η δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου δεν είναι απλώς κακή οργάνωση, αλλά συνδέεται με τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η λύση, όμως, δεν βρίσκεται στην πίεση, αλλά στην εσωτερική χαλάρωση. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι και φυσικά αφεψήματα που μπορούν να «φρενάρουν» τους ρυθμούς του εγκεφάλου σου, επιτρέποντάς σου να πάρεις μια ανάσα και να βάλεις τάξη στο πρόγραμμά σου χωρίς το βάρος των ενοχών.

Ποια είναι τα 10 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που αργούν και ποια 4 ροφήματα «γκρεμίζουν» το άγχος μέσα σε λίγα λεπτά;

