Γιατί το μάτι ανοίγει διάπλατα κάπου ανάμεσα στις 2 και τις 4 τα ξημερώματα;

Σχεδόν όλοι το έχουμε ζήσει: το μάτι ανοίγει διάπλατα κάπου ανάμεσα στις 2 και τις 4 τα ξημερώματα. Δεν είναι σύμπτωση, ούτε «κακή τύχη». Η επιστήμη της χρονοβιολογίας αποκαλύπτει ότι εκείνη την ώρα το σώμα μας δίνει μια σκληρή μάχη επιβίωσης στο παρασκήνιο, με το ήπαρ, τις ορμόνες και το σάκχαρο να πρωταγωνιστούν σε ένα εσωτερικό δράμα.

Η παγίδα της κορτιζόλης και το «στεγνό» συκώτι

Ο βασικός ένοχος για την απότομη αφύπνιση είναι συχνά η νυχτερινή υπογλυκαιμία. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το ήπαρ αναλαμβάνει να τροφοδοτεί τον εγκέφαλο με γλυκόζη. Αν τα επίπεδα σακχάρου πέσουν υπερβολικά, ο οργανισμός πανικοβάλλεται. Εκκρίνει απότομα κορτιζόλη και αδρεναλίνη –τις ορμόνες του στρες– για να ανεβάσει το σάκχαρο. Το αποτέλεσμα; Ξυπνάτε με ταχυπαλμία, άγχος και την αίσθηση ότι ο εγκέφαλος έχει πατήσει το «on» ενώ το σώμα εξαντλείται.

Αλκοόλ και Στρες: Οι «πυροκροτητές» της αϋπνίας

Πολλοί θεωρούν ότι ένα ποτήρι κρασί βοηθά στον ύπνο, αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. Το αλκοόλ λειτουργεί ως υπνωτικό για τις πρώτες 2-3 ώρες, όμως όταν το ήπαρ ολοκληρώσει τη μεταβολική του επεξεργασία (συνήθως μετά τις 2 π.μ.), προκαλείται το λεγόμενο φαινόμενο ανάκαμψης. Ο ύπνος γίνεται ρηχός και διακοπτόμενος.

Την ίδια στιγμή, το συσσωρευμένο άγχος της ημέρας «κλέβει» τη φυσιολογική κορύφωση της κορτιζόλης, η οποία αντί να συμβεί το πρωί, μετατοπίζεται νωρίτερα, τινάζοντάς μας από το κρεβάτι ακριβώς τη στιγμή που ο οργανισμός χρειάζεται το στάδιο του βαθύ ύπνου.

Πώς να «κλειδώσετε» τον ύπνο σας

Η λύση δεν βρίσκεται στα υπνωτικά, αλλά στη μεταβολική υποστήριξη:

Το σωστό δείπνο: Ένα γεύμα με σύνθετους υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και καλά λιπαρά (π.χ. αβοκάντο, ξηροί καρποί) κρατά το σάκχαρο σταθερό όλη τη νύχτα.



Όχι στο αλκοόλ πριν την κατάκλιση: Δώστε στο ήπαρ την ευκαιρία να ξεκουραστεί αντί να δουλεύει υπερωρίες.



Αποσυμπίεση: Η μείωση της κορτιζόλης πριν το κρεβάτι είναι κρίσιμη για να μην ενεργοποιηθεί ο εσωτερικός «συναγερμός» μέσα στη νύχτα.

