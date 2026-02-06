Συναγερμός ΕΟΦ: Προληπτική ανάκληση για βρεφικό γάλα της Nestlé – Ποιες παρτίδες αφορά

Σε μια κίνηση που προκαλεί εύλογη ανησυχία σε χιλιάδες γονείς, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την άμεση ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος της εταιρείας Nestlé. Η απόφαση έρχεται ως επακόλουθο νέων επιστημονικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) σχετικά με τα όρια ανίχνευσης της ουσίας cereulide.

Αν και ο ΕΟΦ διευκρινίζει πως οι παρτίδες είχαν αρχικά ελεγχθεί και κριθεί κατάλληλες, η αλλαγή στη μεθοδολογία ανάλυσης επιβάλλει την προληπτική απόσυρσή τους από τα ράφια και τα σπίτια των καταναλωτών. Η ανάκληση φτάνει μέχρι το επίπεδο του τελικού καταναλωτή, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του ελέγχου των αποθεμάτων που μπορεί να έχουν οι γονείς στα ντουλάπια τους.

Τα προϊόντα που μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»

Οι γονείς καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τις συσκευασίες που έχουν στην κατοχή τους. Οι παρτίδες που ανακαλούνται είναι:

NAN OPTIPRO 1 (400g): Αριθμός παρτίδας: 53410346AD Ημερομηνία λήξης: 31/12/2027 S-26 GOLD 1 (400g): Αριθμός παρτίδας: 53280346AB Ημερομηνία λήξης: 30/11/2027

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Η οδηγία του ΕΟΦ είναι σαφής και κατηγορηματική: Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν εάν ανήκει στις παραπάνω παρτίδες.

Οι καταναλωτές καλούνται να επιστρέψουν τα κουτιά στο σημείο αγοράς (φαρμακεία ή σούπερ μάρκετ) προκειμένου να γίνει η αντικατάστασή τους σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας. Παράλληλα, οι εταιρείες διανομής οφείλουν να αποσύρουν άμεσα το στοκ από την αγορά και να ενημερώσουν τους συνεργάτες τους.

Η κίνηση αυτή, αν και χαρακτηρίζεται «εθελοντική» και «προληπτική», αναδεικνύει για άλλη μια φορά την ανάγκη για αυστηρότερους και πιο συχνούς ελέγχους στα προϊόντα βρεφικής διατροφής, ειδικά όταν πρόκειται για ουσίες που τοξικολογικά επαναξιολογούνται από τους ευρωπαϊκούς φορείς.

