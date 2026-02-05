Η δύναμη των 5 λεπτών: Πώς μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα μειώνει τους πρόωρους θανάτους κατά 10%

Ξεχάστε τις εξαντλητικές ώρες στα γυμναστήρια. Σύμφωνα με μια νέα, επαναστατική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet, η συνταγή για μακροζωία κρύβεται σε μια αλλαγή που όλοι μπορούμε να κάνουμε: μόλις 5 λεπτά έντονης δραστηριότητας την ημέρα.

Τα 5 λεπτά που «νικούν» τον θάνατο

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 135.000 άτομα (UK Biobank) και διαπίστωσαν ότι αν προσθέσουμε στο καθημερινό μας περπάτημα μόλις πέντε λεπτά γρήγορου βαδίσματος ή οποιασδήποτε μέτριας προς έντονης άσκησης, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά:

10% μείωση στους πρόωρους θανάτους σε επίπεδο πληθυσμού.

στους πρόωρους θανάτους σε επίπεδο πληθυσμού. 6% λιγότεροι θάνατοι ακόμα και στις ομάδες που θεωρούνται λιγότερο δραστήριες.

Ο «εχθρός» της καθιστικής ζωής

Η μελέτη δεν στάθηκε μόνο στην άσκηση, αλλά ανέδειξε και τη ζημιά που κάνει η καρέκλα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, αν καταφέρουμε να μειώσουμε τον χρόνο που περνάμε καθιστοί κατά 30 λεπτά την ημέρα, μπορούμε να αποτρέψουμε έως και το 7% των πρόωρων θανάτων.

«Πρόκειται για ένα εμπνευσμένο μήνυμα δημόσιας υγείας», αναφέρουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, τονίζοντας ότι οι μικρές, ρεαλιστικές αλλαγές είναι αυτές που τελικά υιοθετούνται από τον κόσμο και φέρνουν αποτέλεσμα.

Τι μπορείτε να κάνετε σήμερα;

Δεν χρειάζεται εξοπλισμός. Τα 5 λεπτά μπορούν να είναι:

Ανέβασμα σκάλας αντί για το ασανσέρ. Πολύ γρήγορο περπάτημα μέχρι τη στάση του λεωφορείου. Μια σύντομη, έντονη δουλειά στο σπίτι ή στον κήπο.

Η επιστήμη πλέον επιβεβαιώνει: Η υγεία δεν απαιτεί πάντα χρόνο, απαιτεί ένταση και συνέπεια.

Διαβάστε ακόμα: Το «φάρμακο» του πρωινού που μειώνει τη χοληστερίνη σε 48 ώρες – Τι έδειξε νέα μελέτη