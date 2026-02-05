Προσοχή: Το σώμα σου «εκπέμπει SOS» από την υπερβολική πρωτεΐνη – 6 σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύεις

Ζούμε στην εποχή της «θεοποίησης» της πρωτεΐνης. Από τις low-carb δίαιτες μέχρι τα συμπληρώματα που υπόσχονται μύες από ατσάλι, έχουμε πειστεί ότι όσο περισσότερη πρωτεΐνη καταναλώνουμε, τόσο το καλύτερο. Ωστόσο, η επιστήμη προειδοποιεί: η υπερβολή μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Το σώμα μας έχει όρια και όταν τα ξεπερνάμε, αρχίζει να μας στέλνει σήματα SOS που συχνά μπερδεύουμε με απλή κούραση.

Τα καμπανάκια που «χτυπούν» στο σώμα σου

Αν το παρακάνεις με τα protein shakes και το κοτόπουλο, δώσε μεγάλη προσοχή στα εξής:

Keto Breath: Αν η αναπνοή σου θυμίζει... ακετόνη, το σώμα σου εκπέμπει σήμα ότι καίει λίπος αντί για γλυκόζη.

Αν η αναπνοή σου θυμίζει... ακετόνη, το σώμα σου εκπέμπει σήμα ότι καίει λίπος αντί για γλυκόζη. Μόνιμη δίψα: Τα νεφρά σου δουλεύουν «υπερωρίες» για να μεταβολίσουν την πρωτεΐνη, οδηγώντας σε αφυδάτωση.

Τα νεφρά σου δουλεύουν «υπερωρίες» για να μεταβολίσουν την πρωτεΐνη, οδηγώντας σε αφυδάτωση. Απρόσμενη αύξηση βάρους: Η περίσσεια πρωτεΐνης που δεν χρησιμοποιείται, μετατρέπεται σε ζάχαρη και τελικά... αποθηκεύεται ως λίπος.

Η περίσσεια πρωτεΐνης που δεν χρησιμοποιείται, μετατρέπεται σε ζάχαρη και τελικά... αποθηκεύεται ως λίπος. Πεπτικά προβλήματα: Η έλλειψη φυτικών ινών λόγω μονοφαγίας οδηγεί σε δυσκοιλιότητα και έντονο φούσκωμα.

Το μυστικό της ισορροπίας: Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει να εκτοπίζει τους υδατάνθρακες και τις φυτικές ίνες. Ένα υγιές πιάτο χρειάζεται χρώμα, ποικιλία και μέτρο.



