Ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής, με το ποσοστό επιβίωσης να παραμένει χαμηλό λόγω της καθυστερημένης διάγνωσης. Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως ένα κρίσιμο εύρημα: Μια ξαφνική διάγνωση μπορεί να είναι το «κλειδί» για την έγκαιρη ανίχνευση.

Η αναπάντεχη σύνδεση με τον Διαβήτη

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ (JNCI), η εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 μπορεί να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για καρκίνο στο πάγκρεας έως και τρία χρόνια αργότερα.

Τα στατιστικά στοιχεία σοκάρουν:

2,3 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος : Όσοι διαγνώστηκαν πρόσφατα με διαβήτη τύπου 2 έχουν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν τη νόσο.

: Όσοι διαγνώστηκαν πρόσφατα με διαβήτη τύπου 2 έχουν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν τη νόσο. Το «παράθυρο» των 36 μηνών: Στο 52,3% των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, ο διαβήτης εμφανίστηκε έως και 3 χρόνια πριν τον εντοπισμό του καρκίνου.

Στο 52,3% των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, ο διαβήτης εμφανίστηκε έως και 3 χρόνια πριν τον εντοπισμό του καρκίνου. Συχνότητα: Η πρόσφατη διάγνωση διαβήτη ήταν πολύ συχνότερη σε ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος (16,4%) σε σχέση με άλλες μορφές καρκίνου.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις, ο διαβήτης δεν είναι μια ανεξάρτητη πάθηση, αλλά συνέπεια του ίδιου του καρκίνου. Ο όγκος φαίνεται πως επηρεάζει τη λειτουργία του οργάνου και την παραγωγή ινσουλίνης πολύ πριν γίνει ορατός στις συνήθεις εξετάσεις.

Η σημασία της έγκαιρης δράσης

Επειδή ο καρκίνος του παγκρέατος δεν έχει προληπτικές εξετάσεις (όπως η μαστογραφία), η αναγνώριση των ομάδων υψηλού κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας. «Η έγκαιρη αναγνώριση μπορεί να σώσει ζωές», τονίζουν οι ερευνητές, καλώντας τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά τις νέες διαγνώσεις διαβήτη σε άτομα χωρίς προφανείς παράγοντες κινδύνου (όπως παχυσαρκία ή κληρονομικότητα).

5 «Αθόρυβα» Συμπτώματα που Μπερδεύουμε με Στομαχόπονο

Ο καρκίνος του παγκρέατος χαρακτηρίζεται συχνά ως «σιωπηλός δολοφόνος» επειδή τα σημάδια του είναι κοινά με δεκάδες άλλες, πιο απλές παθήσεις. Αν οι παρακάτω ενοχλήσεις επιμένουν, η επίσκεψη στον γιατρό είναι επιβεβλημένη.

1. Πόνος που «χτυπάει» στην πλάτη

Πολλοί θεωρούν ότι ο πόνος στην πλάτη οφείλεται στη στάση του σώματος ή σε μυϊκό τράβηγμα. Όμως, ένας όγκος στο πάγκρεας μπορεί να πιέζει τη σπονδυλική στήλη ή τα νεύρα της περιοχής. Αν ο πόνος στο στομάχι χειροτερεύει όταν ξαπλώνετε και «ακτινοβολεί» προς τη μέση, χρειάζεται έλεγχος.

2. Ξαφνική απώλεια βάρους (χωρίς δίαιτα)

Αν παρατηρήσετε τα κιλά σας να πέφτουν χωρίς να έχετε αλλάξει τη διατροφή σας ή τη γυμναστική σας, μην το αγνοήσετε. Ο καρκίνος του παγκρέατος επηρεάζει τον τρόπο που το σώμα πέπτει τις τροφές και απορροφά τις θρεπτικές ουσίες.

3. Αλλαγές στο χρώμα των κοπράνων

Είναι ένα θέμα-ταμπού, αλλά σωτήριο. Αν τα κόπρανα γίνουν ανοιχτόχρωμα (σαν πηλός) ή έχουν λιπαρή εμφάνιση που επιπλέει, σημαίνει ότι οι χοληφόροι πόροι έχουν φράξει και το λίπος δεν διασπάται σωστά.

4. Ίκτερος (Κίτρινο χρώμα στα μάτια)

Ακόμη και μια ανεπαίσθητη κιτρινίδα στο λευκό των ματιών ή στο δέρμα είναι καμπανάκι. Συμβαίνει όταν ο όγκος εμποδίζει τη ροή της χολής, οδηγώντας στη συσσώρευση χολερυθρίνης στο αίμα.

5. Ναυτία μετά από λιπαρά γεύματα

Το πάγκρεας παράγει ένζυμα που βοηθούν στη διάσπαση του λίπους. Αν μετά από ένα γεύμα νιώθετε έντονο φούσκωμα, ναυτία ή τάση για εμετό, μπορεί το όργανο να υπολειτουργεί λόγω της πίεσης κάποιου όγκου.

