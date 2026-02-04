Παχυσαρκία: Από την «προσωπική επιλογή» στην αναγνώριση ως χρόνια νόσο

Η παχυσαρκία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας παγκοσμίως, επηρεάζοντας έναν στους επτά ανθρώπους. Νέα έρευνα της Focal Data για λογαριασμό της Novo Nordisk αποκαλύπτει ότι το κοινωνικό στίγμα και η έλλειψη κατανόησης παραμένουν τα μεγαλύτερα εμπόδια για όσους προσπαθούν να διαχειριστούν το βάρος τους.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας

Άγνοια για τη φύση της νόσου: Το 43% των συμμετεχόντων δεν γνωρίζει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναγνωρίζει την παχυσαρκία ως σύνθετη, χρόνια νόσο και όχι ως απλή επιλογή τρόπου ζωής.

Το 43% των συμμετεχόντων δεν γνωρίζει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναγνωρίζει την παχυσαρκία ως σύνθετη, χρόνια νόσο και όχι ως απλή επιλογή τρόπου ζωής. Το στίγμα του βάρους: Το 85% πιστεύει ότι τα άτομα με παχυσαρκία υφίστανται άδικη μεταχείριση ή επίκριση, γεγονός που οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση και ενοχές.

Το 85% πιστεύει ότι τα άτομα με παχυσαρκία υφίστανται άδικη μεταχείριση ή επίκριση, γεγονός που οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση και ενοχές. Η ψυχική επιβάρυνση: Το 89% των ατόμων που ζουν με παχυσαρκία δηλώνει ότι η κατάστασή τους επηρεάζει αρνητικά την ψυχική τους υγεία, ενώ το 86% αναφέρει αρνητικές επιπτώσεις στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Το 89% των ατόμων που ζουν με παχυσαρκία δηλώνει ότι η κατάστασή τους επηρεάζει αρνητικά την ψυχική τους υγεία, ενώ το 86% αναφέρει αρνητικές επιπτώσεις στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Κενό στην ιατρική υποστήριξη: Μόλις το 18% των ατόμων με παχυσαρκία αισθάνεται ότι οι επαγγελματίες υγείας κατανοούν πλήρως τις ανησυχίες και τις δυσκολίες τους.

Η «Quitters’ Day» και η ανάγκη για υποστήριξη

Η έρευνα δημοσιεύεται σε μια περίοδο που οι πρωτοχρονιάτικες αποφάσεις συχνά εγκαταλείπονται (γνωστή και ως Quitters’ Day). Το 55% των ατόμων με παχυσαρκία αναφέρει την έλλειψη ουσιαστικής υποστήριξης ως τον κύριο λόγο που οι προσπάθειές τους τον Ιανουάριο δεν ευοδώνονται.

Αλλαγή πλεύσης: Από τη ζυγαριά στη συνολική υγεία

Ο Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Hellas, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, τονίζει την ανάγκη να μετατοπιστεί η συζήτηση:

Εστίαση στην ευεξία: Το 73% των ασθενών επιθυμεί οι συζητήσεις να επικεντρώνονται στη συνολική υγεία και όχι αποκλειστικά στους αριθμούς της ζυγαριάς. Συλλογική δράση: Η παχυσαρκία απαιτεί επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις και μια υποστηρικτική κοινότητα που θα περιλαμβάνει επαγγελματίες υγείας, την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον.

«Η παχυσαρκία δεν είναι προσωπική αποτυχία», είναι το κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας, καλώντας σε τερματισμό του στιγματισμού και σε μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση της νόσου.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία και ιώσεις: 5 σπιτικά ροφήματα που θωρακίζουν το ανοσοποιητικό σας – Η ασπίδα που χρειάζεστε σήμερα