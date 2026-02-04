Συναγερμός για το βρεφικό γάλα Guigoz: Η Nestlé αποσύρει νέες παρτίδες λόγω τοξίνης – Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Νέες παρτίδες του βρεφικού γάλακτος Guigoz αποσύρει η Nestlé, μετά τις αυστηρές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Η υπόθεση, που ξεκίνησε από τη Γαλλία, λαμβάνει πλέον διεθνείς διαστάσεις, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους γονείς για την ποιότητα των πρώτων υλών στη βρεφική διατροφή.

Τι είναι η κερεουλίδη και γιατί είναι επικίνδυνη

Η κερεουλίδη είναι μια τοξίνη που παράγεται από το βακτήριο Bacillus cereus.

Συμπτώματα: Μπορεί να προκαλέσει έντονη ναυτία και εμετό στα βρέφη.

Η πηγή του προβλήματος: Η τοξίνη ανιχνεύθηκε σε συστατικά που προέρχονται από εργοστάσιο της Κίνας, το οποίο προμηθεύει κολοσσούς όπως η Nestlé, η Danone και η Lactalis.

Νέα όρια: Η EFSA συνέστησε τη μείωση στο ήμισυ του επιτρεπόμενου ορίου της τοξίνης, γεγονός που ανάγκασε τις εταιρείες σε νέες, εκτεταμένες ανακλήσεις.

Η στάση της Nestlé

Στην ανακοίνωσή της, η Nestlé αναφέρει ότι προχωρά σε οικειοθελή ανάκληση επιπλέον παρτίδων, επικαλούμενη την εξέλιξη των μεθόδων ανάλυσης της τοξίνης. Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ήδη υπάρχουσες ανακλήσεις που επηρεάζουν δεκάδες χώρες.

