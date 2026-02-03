Ποιοι δικαιούνται το νέο δωρεάν check-up: Το SMS που σώζει τα νεφρά και η προθεσμία για την αίτηση

Η έγκαιρη διάγνωση της νεφρικής νόσου μπορεί να αποτρέψει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία σας, και πλέον το κράτος προσφέρει τα απαραίτητα "εργαλεία" απευθείας στο κινητό σας χωρίς κανένα κόστος.

Ξεκινά άμεσα η αποστολή των SMS για το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», το οποίο εστιάζει στη νεφρική υγεία χιλιάδων πολιτών.

Ποιους αφορά η νέα δράση

Δεν θα λάβουν όλοι το μήνυμα ταυτόχρονα, καθώς το πρόγραμμα στοχεύει σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου:

Άτομα ηλικίας 45 έως 74 ετών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Πολίτες με διαβήτη ή υπέρταση, καθώς αποτελούν τους κύριους παράγοντες κινδύνου.

Όσους έχουν διασυνδεθεί με την άυλη συνταγογράφηση.

Πώς θα κλείσετε το ραντεβού

Η διαδικασία είναι απλή και έχει σχεδιαστεί για να μην ταλαιπωρηθεί ο πολίτης:

Λαμβάνετε το SMS με το παραπεμπτικό στο κινητό σας. Επισκέπτεστε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο είναι συμβεβλημένο. Η εξέταση (κρεατινίνη, γενική ούρων κ.α.) γίνεται εντελώς δωρεάν, χωρίς συμμετοχή 15%.

Σημαντικό: Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορείτε να ζητήσετε το παραπεμπτικό από τον προσωπικό σας γιατρό με τη χρήση του ΑΜΚΑ σας.

Η «χρηστική» γωνία: Γιατί να το κάνετε τώρα

Η χρόνια νεφρική νόσος είναι ένας "σιωπηλός δολοφόνος". Η πρόληψη σας γλιτώνει από δαπανηρές θεραπείες στο μέλλον και, κυρίως, από την ταλαιπωρία της αιμοκάθαρσης.

Επιπλέον, η προθεσμία για τη χρήση των δωρεάν παραπεμπτικών είναι συγκεκριμένη, οπότε η άμεση κινητοποίηση εξασφαλίζει ότι δεν θα χάσετε τη σειρά σας.

