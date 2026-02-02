Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τη νεφρική υγεία και μάχη κατά της παχυσαρκίας

Το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω» επεκτείνεται, προσθέτοντας δύο κρίσιμους πυλώνες: τη νεφρική υγεία και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Σε συνέντευξη Τύπου, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα εντυπωσιακά έως τώρα αποτελέσματα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τονίζει ότι πάνω από 5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν ήδη συμμετάσχει στις δράσεις πρόληψης.

Πρόγραμμα για τη Νεφρική Δυσλειτουργία

Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ), η οποία στην Ελλάδα πλήττει πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, με το 80% να παραμένει αδιάγνωστο.

Δικαιούχοι: Πολίτες 30 έως 70 ετών με ιστορικό υπέρτασης ή σακχαρώδους διαβήτη.

Διαδικασία: Αποστέλλονται αυτόματα παραπεμπτικά για δωρεάν εξετάσεις αίματος και ούρων (eGFR και uACR).

Πρόσβαση: Μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας.

Παιδική Παχυσαρκία: Ενθαρρυντικά Μηνύματα

Η Ελλάδα, που συχνά «σκοράρει» ψηλά στους δείκτες παιδικής παχυσαρκίας, απαντά με την Υπηρεσία Διατροφικής Τηλεσυμβουλευτικής.

Ήδη συμμετέχουν πάνω από 1.000 παιδιά (2-17 ετών).

Αποτελέσματα: Το 80% των συμμετεχόντων έχει ήδη παρουσιάσει μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 online συνεδρίες σε βάθος εξαμήνου με διεπιστημονική ομάδα (διαιτολόγοι, ψυχολόγοι, παιδίατροι).

Παχυσαρκία Ενηλίκων: Δωρεάν Καινοτόμα Φάρμακα

Για πρώτη φορά, το κράτος παρέχει δωρεάν φαρμακευτικές θεραπείες υψηλού κόστους σε συνδυασμό με ιατρική παρακολούθηση για άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (ΔΜΣ >40 ή >37 με συνοδές νοσήσεις).

Περισσότεροι από 6.000 πολίτες λαμβάνουν ήδη υποστήριξη.

Σταδιακά θα καλυφθούν 36.360 δικαιούχοι μέσω SMS.

ΚΟΜΥ στο σπίτι: Για άτομα με κινητικά προβλήματα λόγω βάρους, προβλέπονται κατ' οίκον επισκέψεις από ομάδες υγείας και φυσικοθεραπευτές.

Η φιλοσοφία του Υπουργείου: «Πάμε εμείς στον κόσμο αντί να έρθει αυτός σε εμάς», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη σώζει ζωές και μειώνει το μελλοντικό κόστος για το ΕΣΥ.

