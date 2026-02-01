Ύπνος με κλειστή πόρτα: Γιατί πρέπει να κοιμάστε με την πόρτα του υπνοδωματίου σας κλειστή

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 13 άτομα
Ύπνος με κλειστή πόρτα: Γιατί πρέπει να κοιμάστε με την πόρτα του υπνοδωματίου σας κλειστή

Μπορεί η ανοιχτή πόρτα να βοηθά στον εξαερισμό, όμως σε μια έκτακτη ανάγκη η κλειστή πόρτα είναι ο μόνος τρόπος να κερδίσετε πολύτιμο χρόνο. Σύμφωνα με έρευνες, ο χρόνος διαφυγής από μια πυρκαγιά έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 40 χρόνια, καθιστώντας αυτή τη συνήθεια πιο κρίσιμη από ποτέ.

3 λεπτά αντί για 17: Γιατί ο χρόνος πιέζει
Λόγω της χρήσης συνθετικών υλικών στα σύγχρονα έπιπλα και των open-plan χώρων στα σπίτια, μια φωτιά εξαπλώνεται πλέον πολύ ταχύτερα. Ενώ πριν από τέσσερις δεκαετίες είχαμε 17 λεπτά για να εγκαταλείψουμε το κτίριο, σήμερα έχουμε μόλις 3 λεπτά.

Τα πλεονεκτήματα της κλειστής πόρτας
Η καμπάνια «Close Before You Doze» του Ινστιτούτου Έρευνας Πυρασφάλειας (FSRI) παραθέτει εντυπωσιακά στοιχεία:

  • Θερμοκρασία: Σε περίπτωση φωτιάς, πίσω από μια κλειστή πόρτα η θερμοκρασία μπορεί να διατηρηθεί στους 38°C, ενώ στον υπόλοιπο χώρο μπορεί να αγγίζει τους 538°C.
  • Δηλητηριώδη αέρια: Η πόρτα περιορίζει τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα από τα 10.000 PPM στα 1.000 PPM, αποτρέποντας τη λιποθυμία από εισπνοή καπνού.
  • Οξυγόνο: Η κλειστή πόρτα διακόπτει την παροχή οξυγόνου που τροφοδοτεί τη φωτιά, επιβραδύνοντας την εξάπλωσή της στο δωμάτιο που κοιμάστε.

Τι άλλο πρέπει να προσέχετε
Εκτός από την πόρτα, οι ειδικοί προτείνουν:

  • Όχι φόρτιση τη νύχτα: Μπαταρίες λιθίου (κινητά, laptops) μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη σε λιγότερο από ένα λεπτό.
  • Ανιχνευτές καπνού: Εγκατάσταση σε κάθε υπνοδωμάτιο και έλεγχος λειτουργίας δύο φορές το χρόνο.
  • Όχι συσκευές σε λειτουργία: Αποφύγετε να αφήνετε το πλυντήριο πιάτων ή το στεγνωτήριο να δουλεύουν ενώ κοιμάστε, καθώς παράγουν μεγάλη θερμότητα.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία και ιώσεις: 5 σπιτικά ροφήματα που θωρακίζουν το ανοσοποιητικό σας – Η ασπίδα που χρειάζεστε σήμερα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Κόκκινος συναγερμός: Η κακοκαιρία «πολιορκεί» την Αττική – Δύο κύματα καταιγίδων, 9 μποφόρ και μπαράζ από 112
Ο Καιρός

Κόκκινος συναγερμός: Η κακοκαιρία «πολιορκεί» την Αττική – Δύο κύματα καταιγίδων, 9 μποφόρ και μπαράζ από 112

Νταντάδες της Γειτονιάς: Πρεμιέρα για την πανελλαδική εφαρμογή – Δικαιούχοι, ποσά και ο ρόλος των παππούδων
Κοινωνία

Νταντάδες της Γειτονιάς: Πρεμιέρα για την πανελλαδική εφαρμογή – Δικαιούχοι, ποσά και ο ρόλος των παππούδων

Ασύλληπτη τραγωδία στη Στυλίδα: Πέθανε στο γήπεδο ο Παναγιώτης Κρέτσης – Το διπλό χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια
Κοινωνία

Ασύλληπτη τραγωδία στη Στυλίδα: Πέθανε στο γήπεδο ο Παναγιώτης Κρέτσης – Το διπλό χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια

Εξαφάνιση Λόρας: Το μυστήριο με το ταξίδι στη Γερμανία, οι έρευνες στο Ρίο και οι σπαρακτικές εκκλήσεις – Τι ψάχνουν οι Αρχές
Κοινωνία

Εξαφάνιση Λόρας: Το μυστήριο με το ταξίδι στη Γερμανία, οι έρευνες στο Ρίο και οι σπαρακτικές εκκλήσεις – Τι ψάχνουν οι Αρχές

Βιολάντα: Πολύμηνη διαρροή «έπνιγε» το εργοστάσιο – Εργαζόμενοι έκλειναν τη μύτη τους από τη μυρωδιά πριν την έκρηξη
Κοινωνία

Βιολάντα: Πολύμηνη διαρροή «έπνιγε» το εργοστάσιο – Εργαζόμενοι έκλειναν τη μύτη τους από τη μυρωδιά πριν την έκρηξη