Ύπνος με κλειστή πόρτα: Γιατί πρέπει να κοιμάστε με την πόρτα του υπνοδωματίου σας κλειστή

Μπορεί η ανοιχτή πόρτα να βοηθά στον εξαερισμό, όμως σε μια έκτακτη ανάγκη η κλειστή πόρτα είναι ο μόνος τρόπος να κερδίσετε πολύτιμο χρόνο. Σύμφωνα με έρευνες, ο χρόνος διαφυγής από μια πυρκαγιά έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 40 χρόνια, καθιστώντας αυτή τη συνήθεια πιο κρίσιμη από ποτέ.

3 λεπτά αντί για 17: Γιατί ο χρόνος πιέζει

Λόγω της χρήσης συνθετικών υλικών στα σύγχρονα έπιπλα και των open-plan χώρων στα σπίτια, μια φωτιά εξαπλώνεται πλέον πολύ ταχύτερα. Ενώ πριν από τέσσερις δεκαετίες είχαμε 17 λεπτά για να εγκαταλείψουμε το κτίριο, σήμερα έχουμε μόλις 3 λεπτά.

Τα πλεονεκτήματα της κλειστής πόρτας

Η καμπάνια «Close Before You Doze» του Ινστιτούτου Έρευνας Πυρασφάλειας (FSRI) παραθέτει εντυπωσιακά στοιχεία:

Θερμοκρασία: Σε περίπτωση φωτιάς, πίσω από μια κλειστή πόρτα η θερμοκρασία μπορεί να διατηρηθεί στους 38°C, ενώ στον υπόλοιπο χώρο μπορεί να αγγίζει τους 538°C.



Σε περίπτωση φωτιάς, πίσω από μια κλειστή πόρτα η θερμοκρασία μπορεί να διατηρηθεί στους 38°C, ενώ στον υπόλοιπο χώρο μπορεί να αγγίζει τους 538°C. Δηλητηριώδη αέρια : Η πόρτα περιορίζει τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα από τα 10.000 PPM στα 1.000 PPM, αποτρέποντας τη λιποθυμία από εισπνοή καπνού.



: Η πόρτα περιορίζει τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα από τα 10.000 PPM στα 1.000 PPM, αποτρέποντας τη λιποθυμία από εισπνοή καπνού. Οξυγόνο: Η κλειστή πόρτα διακόπτει την παροχή οξυγόνου που τροφοδοτεί τη φωτιά, επιβραδύνοντας την εξάπλωσή της στο δωμάτιο που κοιμάστε.

Τι άλλο πρέπει να προσέχετε

Εκτός από την πόρτα, οι ειδικοί προτείνουν:

Όχι φόρτιση τη νύχτα: Μπαταρίες λιθίου (κινητά, laptops) μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη σε λιγότερο από ένα λεπτό.



Μπαταρίες λιθίου (κινητά, laptops) μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ανιχνευτές καπνού: Εγκατάσταση σε κάθε υπνοδωμάτιο και έλεγχος λειτουργίας δύο φορές το χρόνο.



Εγκατάσταση σε κάθε υπνοδωμάτιο και έλεγχος λειτουργίας δύο φορές το χρόνο. Όχι συσκευές σε λειτουργία: Αποφύγετε να αφήνετε το πλυντήριο πιάτων ή το στεγνωτήριο να δουλεύουν ενώ κοιμάστε, καθώς παράγουν μεγάλη θερμότητα.

