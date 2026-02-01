ΗΠΑ: Ανιχνεύθηκε αρσενικό σε δημοφιλείς καραμέλες – Έκθεση-σοκ από τη Φλόριντα

Τον τρόμο σε γονείς και καταναλωτές προκαλεί η νέα έκθεση του Υπουργείου Υγείας της Φλόριντα, η οποία αποκαλύπτει την ύπαρξη αρσενικού σε δεκάδες επώνυμα προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Η αποκάλυψη εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Healthy Florida First» και έχει προκαλέσει «πόλεμο» μεταξύ της πολιτείας και της βιομηχανίας γλυκισμάτων.

Τα ευρήματα της έρευνας

Οι αρχές της Φλόριντα εξέτασαν 46 προϊόντα από 10 διαφορετικές εταιρείες, τα οποία αγοράστηκαν από καταστήματα και μέσω διαδικτύου. Τα αποτελέσματα ήταν ανησυχητικά:

28 από τα 46 προϊόντα (ποσοστό άνω του 60%) βρέθηκαν θετικά στην παρουσία αρσενικού.

Οι έλεγχοι έγιναν με τη μέθοδο EPA 6010D, η οποία μετρά το συνολικό αρσενικό στο προϊόν.

Οι «ασφαλείς» ποσότητες υπολογίστηκαν με βάση τον οργανισμό ενός παιδιού, που είναι πιο ευάλωτος λόγω χαμηλού σωματικού βάρους.

«Επικοινωνιακά τεχνάσματα» απαντά η βιομηχανία

Η Εθνική Ένωση Ζαχαροπλαστών (NCA) των ΗΠΑ αντέδρασε σφοδρά, χαρακτηρίζοντας την έκθεση «παραπλανητική» και «τακτική εκφοβισμού».

Υποστηρίζουν ότι τα γλυκά και οι σοκολάτες είναι απολύτως ασφαλή και καταναλώνονται για αιώνες.

Κατηγορούν την πολιτεία ότι αγνοεί τα ομοσπονδιακά πρότυπα του FDA (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων) για να δημιουργήσει εντυπώσεις.

Τονίζουν ότι η μελέτη δεν διακρίνει το οργανικό από το ανόργανο αρσενικό (το οποίο είναι και το πιο τοξικό).

Τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές

Προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί εντολή ανάκλησης προϊόντων, καθώς οι αρχές δηλώνουν ότι ο κίνδυνος εξαρτάται από τη συχνότητα και τη διάρκεια της κατανάλωσης. Ωστόσο, η Casey DeSantis, πρώτη κυρία της Φλόριντα, τόνισε πως «οι γονείς πρέπει να έχουν την εμπιστοσύνη ότι τα προϊόντα στα ράφια είναι απαλλαγμένα από δηλητήρια».

