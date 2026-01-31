Πείτε μου πώς κοιμάστε, να σας πω από τι κινδυνεύετε: Γιατί η αριστερή πλευρά υπερέχει και ποια στάση γερνάει το πρόσωπο

Περνάμε το ένα τρίτο της ζωής μας κοιμώμενοι, αλλά σπάνια αναρωτιόμαστε αν ο τρόπος που το κάνουμε βοηθά ή βλάπτει τον οργανισμό μας. Η στάση του ύπνου δεν είναι απλώς μια συνήθεια άνεσης· είναι μια επιλογή που επηρεάζει άμεσα την πέψη, την κυκλοφορία του αίματος, ακόμα και την εμφάνιση των ρυτίδων στο πρόσωπό μας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ύπνου, κάθε στάση έχει τα «υπέρ» και τα «κατά» της, όμως υπάρχει ένας ξεκάθαρος νικητής.

1. Η Αριστερή Πλευρά: Ο «Βασιλιάς» των Στάσεων

Η επιστήμη είναι σαφής: Ο ύπνος στην αριστερή πλευρά είναι ο πιο ωφέλιμος για το σώμα.

Καλύτερη Πέψη: Λόγω της ανατομίας του στομάχου, η αριστερή πλευρά επιτρέπει στα γαστρικά υγρά να παραμένουν στη θέση τους, προλαμβάνοντας την παλινδρόμηση και τις καούρες.

Λεμφική Αποστράγγιση: Το λεμφικό σύστημα κυριαρχεί στην αριστερή πλευρά, οπότε αυτή η στάση βοηθά τον οργανισμό να φιλτράρει πιο αποτελεσματικά τα απόβλητα και τις τοξίνες.

Καρδιακή Λειτουργία: Διευκολύνει την άντληση του αίματος προς την αορτή, αποφορτίζοντας την καρδιά.

2. Ανάσκελα: Καλή για τη μέση, κακή για το ροχαλητό

Αυτή η στάση κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος και προστατεύει τη σπονδυλική στήλη. Επιπλέον, είναι η καλύτερη στάση για την ομορφιά, καθώς το πρόσωπο δεν πιέζεται στο μαξιλάρι, προλαμβάνοντας τις «ρυτίδες ύπνου».

Το μειονέκτημα: Είναι η χειρότερη στάση για όσους υποφέρουν από υπνική άπνοια ή ροχαλητό, καθώς η γλώσσα τείνει να πέφτει προς τα πίσω, φράζοντας την αεραγωγό οδό.

3. Μπρούμυτα: Η στάση που πρέπει να αποφεύγετε

Αν και μπορεί να μειώνει το ροχαλητό, είναι η πιο επιβλαβής στάση για τον αυχένα και τη μέση. Αναγκάζει το κεφάλι να στρίβει σε αφύσικη γωνία για ώρες, προκαλώντας χρόνιους πόνους και πονοκεφάλους το πρωί.

4. Εμβρυϊκή Στάση: Η πιο δημοφιλής

Είναι η στάση που προσφέρει τη μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας. Είναι εξαιρετική για τις εγκύους (πάντα στην αριστερή πλευρά), αλλά αν κουλουριάζεστε υπερβολικά σφιχτά, μπορεί να περιορίσετε τη βαθιά αναπνοή στο διάφραγμα.

Madata Tip: Αν δυσκολεύεστε να αλλάξετε στάση, δοκιμάστε το «κόλπο του μαξιλαριού». Ένα μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατα (αν κοιμάστε στο πλάι) ή κάτω από τα γόνατα (αν κοιμάστε ανάσκελα) μπορεί να ευθυγραμμίσει τη μέση σας και να σας χαρίσει έναν πολύ πιο ξεκούραστο ύπνο.

