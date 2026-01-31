Η μέθοδος των 5 λεπτών που παγώνει το άγχος: Τι είναι το κόλπο 5-4-3-2-1 που συνιστούν οι ψυχολόγοι

Νιώθετε το μυαλό σας να τρέχει με χίλια; Το άγχος δεν είναι πάντα κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε με τη λογική, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να «γειώσουμε» μέσω των αισθήσεών μας. Η μέθοδος 5-4-3-2-1 είναι μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές παγκοσμίως, καθώς καταφέρνει μέσα σε ελάχιστα λεπτά να μεταφέρει την προσοχή από τις αρνητικές σκέψεις στο παρόν.

Πώς λειτουργεί η τεχνική "γείωσης" (Grounding): Όταν αγχωνόμαστε, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί το σύστημα "μάχης ή φυγής". Η μέθοδος αυτή αναγκάζει το μυαλό να χρησιμοποιήσει τον ορθολογικό φλοιό, σταματώντας τον κύκλο του πανικού.

Κάντε το τώρα, όπου κι αν βρίσκεστε:

5 πράγματα που ΒΛΕΠΕΤΕ: Κοιτάξτε γύρω σας και ονομάστε 5 αντικείμενα (π.χ. ένα στυλό, το φως που μπαίνει από το παράθυρο, μια κηλίδα στο γραφείο).

4 πράγματα που ΑΓΓΙΖΕΤΕ: Νιώστε την υφή 4 πραγμάτων (π.χ. το ύφασμα του παντελονιού σας, την κρύα επιφάνεια του κινητού, τα μαλλιά σας, το πάτωμα κάτω από τα πόδια σας).

3 πράγματα που ΑΚΟΥΤΕ: Εστιάστε σε 3 ήχους από το περιβάλλον (π.χ. το βουητό του ψυγείου, τα αυτοκίνητα στο δρόμο, την ίδια σας την αναπνοή).

2 πράγματα που ΜΥΡΙΖΕΤΕ: Προσπαθήστε να εντοπίσετε 2 μυρωδιές (π.χ. το άρωμά σας, τη μυρωδιά του καφέ ή ακόμα και τη μυρωδιά του χαρτιού).

1 πράγμα που ΓΕΥΕΣΤΕ: Εστιάστε στην επίγευση που έχετε στο στόμα σας ή θυμηθείτε την αγαπημένη σας γεύση.

Το αποτέλεσμα: Μέσα σε 5 λεπτά, το σώμα στέλνει σήμα στο νευρικό σύστημα ότι «είμαστε ασφαλείς στο εδώ και τώρα». Οι παλμοί πέφτουν και η καθαρή σκέψη επιστρέφει.

Madata Tip: Αυτή η άσκηση είναι σωτήρια αν νιώθετε ότι έρχεται κρίση πανικού ή αν οι σκέψεις για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε απόψε.

