Πίνετε καφέ αμέσως μόλις ξυπνάτε; Δείτε γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν να περιμένετε τουλάχιστον 90 λεπτά

Για τους περισσότερους από εμάς, η πρώτη κίνηση μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας είναι να κατευθυνθούμε προς την καφετιέρα. Θεωρούμε ότι χωρίς αυτό το πρώτο φλιτζάνι καφέ, ο εγκέφαλός μας δεν πρόκειται να "πάρει μπρος". Ωστόσο, η επιστήμη έχει διαφορετική άποψη και υποστηρίζει ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι ο λόγος που νιώθετε εξαντλημένοι το απόγευμα.

Η παγίδα της κορτιζόλης Μόλις ξυπνάμε, το σώμα μας παράγει φυσικά υψηλά επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης που μας βοηθά να νιώθουμε σε εγρήγορση. Αν ρίξουμε καφεΐνη στον οργανισμό μας εκείνη ακριβώς τη στιγμή, συμβαίνουν δύο πράγματα:

Μείωση της αποτελεσματικότητας: Η καφεΐνη παρεμβαίνει στη φυσική παραγωγή κορτιζόλης, κάνοντας το σώμα μας να βασίζεται στον καφέ αντί για τους δικούς του μηχανισμούς. Το "crash" του απογεύματος: Η καφεΐνη εμποδίζει την αδενοσίνη (την ουσία που προκαλεί υπνηλία) να συνδεθεί με τους υποδοχείς της. Όταν ο καφές "περάσει", όλη η συσσωρευμένη αδενοσίνη χτυπάει μαζί, προκαλώντας τη γνωστή απογευματινή κατάρρευση.

Γιατί τα 90 λεπτά είναι ο "χρυσός" κανόνας; Περιμένοντας περίπου μιάμιση ώρα, επιτρέπετε στα επίπεδα της κορτιζόλης να κορυφωθούν και να αρχίσουν να πέφτουν φυσιολογικά. Τότε είναι η ιδανική στιγμή για τον καφέ, καθώς η καφεΐνη θα έρθει να συμπληρώσει την ενέργειά σας και όχι να την αντικαταστήσει.

Τι να κάνετε αντί για καφέ το πρώτο 90λεπτο:

Ενυδάτωση: Πιείτε ένα μεγάλο ποτήρι νερό. Το σώμα σας είναι αφυδατωμένο μετά τον ύπνο.

Φως: Εκτεθείτε στο φυσικό φως του ήλιου για να ρυθμίσετε το βιολογικό σας ρολόι.

Κίνηση: Λίγες απλές διατάσεις θα βοηθήσουν την κυκλοφορία του αίματος περισσότερο από μια κούπα εσπρέσο.

Madata Tip: Δοκιμάστε το από αύριο Κυριακή. Μπορεί το πρώτο πρωινό να σας φανεί δύσκολο, αλλά η σταθερή ενέργεια που θα έχετε όλη την ημέρα θα σας αποζημιώσει.

