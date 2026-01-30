Καρδιακή προσβολή: Ο κίνδυνος για τους άνδρες ξεκινά πολύ νωρίτερα από τα 40 – Η μελέτη που αλλάζει τα δεδομένα

Ανατροπή στα όσα γνωρίζαμε για την καρδιακή υγεία φέρνει μια νέα, μακροχρόνια μελέτη του Πανεπιστημίου Northwestern. Τα ευρήματα σοκάρουν: Ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής για τους άνδρες αρχίζει να αυξάνεται ραγδαία ήδη από την ηλικία των 35 ετών, δηλαδή επτά χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες, καθιστώντας τον προληπτικό έλεγχο επιβεβλημένο πολύ πριν τη μέση ηλικία.

Το «κρίσιμο» παράθυρο των 35 ετών
Μέχρι σήμερα, η ηλικία των 40 θεωρούνταν το ορόσημο για την έναρξη των καρδιολογικών ελέγχων. Ωστόσο, η έρευνα που παρακολούθησε 5.100 ενήλικες για 30 χρόνια, έδειξε ότι:

  • Μέχρι τα 30, άνδρες και γυναίκες έχουν παρόμοιο προφίλ κινδύνου.
  • Μόλις πατήσουν τα 35, ο κίνδυνος για τους άνδρες εκτοξεύεται ταχύτερα.
  • Οι άνδρες εμφανίζουν στεφανιαία νόσο κατά μέσο όρο μία δεκαετία νωρίτερα από τις γυναίκες.

Γιατί οι άνδρες κινδυνεύουν περισσότερο;
Παρόλο που το κάπνισμα και ο διαβήτης επηρεάζουν πλέον και τα δύο φύλα εξίσου, το χάσμα παραμένει. Οι επιστήμονες εξέτασαν την υπέρταση, τη χοληστερόλη και τη διατροφή, αλλά διαπίστωσαν ότι αυτοί οι παράγοντες δεν εξηγούν πλήρως τη διαφορά.

«Η καρδιοπάθεια αναπτύσσεται αθόρυβα επί δεκαετίες. Οι πρώιμοι δείκτες είναι ανιχνεύσιμοι ήδη από τη νεαρή ενήλικη ζωή», τονίζει η Δρ. Αλέξα Φρίντμαν, επικεφαλής της μελέτης.

Τι πρέπει να αλλάξει στον προληπτικό έλεγχο
Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το τρέχον σύστημα υγείας «χάνει» ένα κρίσιμο διάστημα πρόληψης.

  1. Πρωιμότερες επισκέψεις: Οι άνδρες πρέπει να ξεκινούν το τσεκ-απ από τα 30-35.
  2. Έμφαση στην υπέρταση: Η υψηλή πίεση σε νεαρή ηλικία είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος».
  3. Υιοθέτηση στρατηγικών: Η αλλαγή στη διατροφή και την άσκηση στα 35 μπορεί να σώσει ζωές στα 50.

Τα κύρια σημεία (Key Points)

  • Νέο ορόσημο: Ο κίνδυνος αυξάνεται στα 35 και όχι στα 40+.
  • Το χάσμα των φύλων: Οι άνδρες φτάνουν σε υψηλά ποσοστά κινδύνου 7 χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες.
  • Στεφανιαία νόσος: Η κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως αναπτύσσεται αθόρυβα από τα 20.
  • Πρόληψη: Οι ειδικοί ζητούν ιατρικές επισκέψεις σε πολύ μικρότερες ηλικίες.

