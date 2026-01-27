Έρευνα - σοκ για τα συντηρητικά: Πρόσθετα που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου – Ποιες τροφές να αποφεύγετε

Βρίσκονται στα δημητριακά μας, στα έτοιμα γεύματα, ακόμα και στα «υγιεινά» επεξεργασμένα φρούτα. Μια νέα γαλλική μελέτη-μαμούθ σε 105.000 άτομα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για συγκεκριμένα συντηρητικά που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, συνδέοντάς τα με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού και του προστάτη.

Η επιστήμη στρέφει πλέον το μικροσκόπιο όχι απλώς στις «κακές τροφές», αλλά στα χημικά πρόσθετα που τις κρατούν «φρέσκες» στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο BMJ, η μακροχρόνια έκθεση σε ορισμένα συντηρητικά μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό.

Οι«ύποπτοι» της λίστας:

Οι ερευνητές της κοόρτης NutriNet-Santé εντόπισαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα εξής πρόσθετα:

Σορβικό κάλιο (συνηθισμένο σε τυριά και αρτοσκευάσματα)

Νιτρώδες νάτριο & Νιτρικό κάλιο (κυρίως σε αλλαντικά)

Μεταδιθειώδες κάλιο 4. Οξικό οξύ

Ερυθορβικό νάτριο

Το κενό στη νομοθεσία:

Το παράδοξο είναι ότι όλα αυτά τα συντηρητικά θεωρούνται νόμιμα και ασφαλή από τις ρυθμιστικές αρχές (EFSA στην Ευρώπη και FDA στις ΗΠΑ). Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι αξιολογήσεις βασίζονται συχνά σε παλαιότερα δεδομένα τοξικότητας και όχι στις συνέπειες της συστηματικής, καθημερινής κατανάλωσης για πολλά χρόνια.

Πώς να προστατευτείτε: Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά εγρήγορση. Οι επιστήμονες συστήνουν:

Ανάγνωση ετικετών: Μάθετε να αναγνωρίζετε τα παραπάνω ονόματα στις συσκευασίες.

Μάθετε να αναγνωρίζετε τα παραπάνω ονόματα στις συσκευασίες. Μείωση των υπερεπεξεργασμένων: Προτιμήστε ολόκληρες τροφές που δεν χρειάζονται χημεία για να διατηρηθούν.

Προτιμήστε ολόκληρες τροφές που δεν χρειάζονται χημεία για να διατηρηθούν. Επιστροφή στη Μεσογειακή Διατροφή: Το μοντέλο αυτό, πλούσιο σε φυτικές ίνες και φυσικά αντιοξειδωτικά, παραμένει η ισχυρότερη ασπίδα προστασίας.

