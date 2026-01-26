Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς η υποπαραλλαγή Κ της γρίπης Α σαρώνει τη χώρα, προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές ειδικά στις μικρές ηλικίες. Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά: μόνο μέσα στον Ιανουάριο, περισσότερα από 130 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, ενώ 4 από αυτά δίνουν μάχη στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ανάμεσα στα περιστατικά που συγκλονίζουν είναι ένα 6χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο «Αγία Σοφία» με υψηλό πυρετό και σπασμούς, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των ειδικών ότι η φετινή γρίπη δεν είναι μια απλή ίωση, αλλά μια σοβαρή νόσος του αναπνευστικού.

Γιατί η υποπαραλλαγή Κ θεωρείται «ύπουλη»:

Μετάδοση στο "σκοτάδι": Το στέλεχος Κ μπορεί να μεταδοθεί έως και δύο 24ωρα πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο φορέας μεταδίδει τον ιό χωρίς να γνωρίζει ότι νοσεί.



Το στέλεχος Κ μπορεί να μεταδοθεί έως και δύο 24ωρα πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο φορέας μεταδίδει τον ιό χωρίς να γνωρίζει ότι νοσεί. Το παράδοξο των τεστ: Οι παιδίατροι προειδοποιούν ότι τα τεστ συχνά βγαίνουν αρνητικά τις πρώτες δύο ημέρες, με τον ιό να "εμφανίζεται" στα αποτελέσματα την 3η ή 4η ημέρα των συμπτωμάτων.



Οι παιδίατροι προειδοποιούν ότι τα τεστ συχνά βγαίνουν αρνητικά τις πρώτες δύο ημέρες, με τον ιό να "εμφανίζεται" στα αποτελέσματα την 3η ή 4η ημέρα των συμπτωμάτων. Η "επιστροφή" του πυρετού: Πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι ενώ δείχνουν να βελτιώνονται, η γρίπη "φουντώνει" ξανά μετά από λίγα 24ωρα.

Οι επικίνδυνες επιπλοκές και τα συμπτώματα: Η καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου προειδοποιεί ότι οι επιπλοκές μπορούν να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, την καρδιά και τους πνεύμονες.

Πότε να ανησυχήσετε: Πολύ υψηλός πυρετός (πάνω από 3 ημέρες), επίμονος βήχας, έντονες μυαλγίες και αφυδάτωση.



Πολύ υψηλός πυρετός (πάνω από 3 ημέρες), επίμονος βήχας, έντονες μυαλγίες και αφυδάτωση. Οδηγίες για τα σχολεία: Η Ματίνα Παγώνη είναι σαφής: «Τα παιδιά δεν τα στέλνουμε στο σχολείο αν δεν περάσουν τουλάχιστον 3-4 ημέρες χωρίς πυρετό».



Έκκληση για εμβολιασμό: Με τη γρίπη να αναμένεται να βρίσκεται σε έξαρση μέχρι τις αρχές Μαρτίου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και οι παιδίατροι απευθύνουν ύστατη έκκληση για εμβολιασμό, σημειώνοντας ότι "δεν υπάρχει σπίτι αυτή τη στιγμή χωρίς ασθενή".

Διαβάστε ακόμα: Ο κανόνας των 10 ωρών: Το μυστικό για να κάψετε το λίπος χωρίς δίαιτα – Γιατί το πότε τρώτε είναι πιο σημαντικό από το τι τρώτε