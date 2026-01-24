Ξυπνάτε κουρασμένοι; 5 τροφές που απαγορεύεται να τρώτε μετά τις 8 το βράδυ – Καταστρέφουν τον ύπνο και το μεταβολισμό

Πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι ένα ελαφρύ σνακ πριν τον ύπνο είναι αθώο, όμως η επιστήμη έχει διαφορετική άποψη. Υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που, αν καταναλωθούν αργά το βράδυ, αναγκάζουν το πεπτικό σύστημα να εργάζεται υπερωρίες, εμποδίζοντας τον εγκέφαλο να μπει σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης.
Οι "ένοχοι" του σαββατόβραδου:
-
Η μαύρη σοκολάτα: Μπορεί να είναι υγιεινή, αλλά περιέχει κρυφή καφεΐνη και θεοβρωμίνη, ουσίες που αυξάνουν τους παλμούς της καρδιάς και προκαλούν εγρήγορση.
-
Τα καυτερά φαγητά: Αν το βραδινό σας περιλαμβάνει τσίλι ή έντονα μπαχαρικά, ετοιμαστείτε για καούρες. Η άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος από τα μπαχαρικά είναι ο εχθρός του ποιοτικού ύπνου.
-
Το κόκκινο κρέας: Οι πρωτεΐνες του απαιτούν τεράστια ενέργεια για να διασπαστούν. Αν φάτε μια μπριζόλα αργά, το σώμα σας θα "παλεύει" να την πέψει αντί να ξεκουράζεται.
-
Τα εσπεριδοειδή: Τα πορτοκάλια και τα λεμόνια είναι εξαιρετικά για το πρωί, αλλά το βράδυ η οξύτητά τους μπορεί να προκαλέσει παλινδρόμηση, ειδικά όταν ξαπλώνετε αμέσως μετά.
-
Το κρασί (σε υπερβολή): Μπορεί να νομίζετε ότι σας νυστάζει, όμως το αλκοόλ διαταράσσει τον κύκλο REM του ύπνου. Θα ξυπνήσετε στις 4 το πρωί και την επόμενη μέρα θα νιώθετε εξαντλημένοι.
Madata Tip: Αν πεινάτε πραγματικά πριν τον ύπνο, προτιμήστε μια μπανάνα ή λίγα καρύδια. Περιέχουν μαγνήσιο και τρυπτοφάνη, στοιχεία που βοηθούν το σώμα να χαλαρώσει φυσικά.
