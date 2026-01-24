Ξυπνάτε κουρασμένοι; 5 τροφές που απαγορεύεται να τρώτε μετά τις 8 το βράδυ – Καταστρέφουν τον ύπνο και το μεταβολισμό

Πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι ένα ελαφρύ σνακ πριν τον ύπνο είναι αθώο, όμως η επιστήμη έχει διαφορετική άποψη. Υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που, αν καταναλωθούν αργά το βράδυ, αναγκάζουν το πεπτικό σύστημα να εργάζεται υπερωρίες, εμποδίζοντας τον εγκέφαλο να μπει σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης.

Η μαύρη σοκολάτα: Μπορεί να είναι υγιεινή, αλλά περιέχει κρυφή καφεΐνη και θεοβρωμίνη, ουσίες που αυξάνουν τους παλμούς της καρδιάς και προκαλούν εγρήγορση.

Τα καυτερά φαγητά: Αν το βραδινό σας περιλαμβάνει τσίλι ή έντονα μπαχαρικά, ετοιμαστείτε για καούρες. Η άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος από τα μπαχαρικά είναι ο εχθρός του ποιοτικού ύπνου.

Το κόκκινο κρέας: Οι πρωτεΐνες του απαιτούν τεράστια ενέργεια για να διασπαστούν. Αν φάτε μια μπριζόλα αργά, το σώμα σας θα "παλεύει" να την πέψει αντί να ξεκουράζεται.

Τα εσπεριδοειδή: Τα πορτοκάλια και τα λεμόνια είναι εξαιρετικά για το πρωί, αλλά το βράδυ η οξύτητά τους μπορεί να προκαλέσει παλινδρόμηση, ειδικά όταν ξαπλώνετε αμέσως μετά.