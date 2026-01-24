Δεν είναι το κρύο που μας αρρωσταίνει: Η μεγάλη αλήθεια που ανατρέπει όσα ξέραμε για τις ιώσεις

Γιατί βγαίνουμε έξω χωρίς μπουφάν και δεν αρρωσταίνουμε αμέσως. Πώς οι χαμηλές θερμοκρασίες «ναρκώνουν» την άμυνα της μύτης και γιατί ο συνωστισμός σε κλειστούς χώρους είναι ο πραγματικός εχθρός.

Από μικρά παιδιά ακούμε τη φράση «βάλε ζακέτα θα αρρωστήσεις». Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να ανατρέψει αυτή την πεποίθηση: Το κρύο από μόνο του δεν δημιουργεί ιούς. Τα κρυολογήματα και η γρίπη προκαλούνται από ιούς που μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γιατί όμως αρρωσταίνουμε περισσότερο τον χειμώνα;

Οι 3 λόγοι που ο χειμώνας «βοηθά» τις ιώσεις:

Οι ιοί λατρεύουν την ψύχρα: Ο ξηρός και κρύος αέρας επιτρέπει στους ιούς της γρίπης και τους κορονοϊούς να επιβιώνουν για πολύ περισσότερο χρόνο στο περιβάλλον. Η μύτη μας «παγώνει»: Η εισπνοή ψυχρού αέρα προκαλεί στένωση των αγγείων στη μύτη, αποδυναμώνοντας την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού που κανονικά εξουδετερώνει τους εισβολείς. Ο εγκλεισμός σε κλειστούς χώρους: Το κρύο μας αναγκάζει να μένουμε σε εσωτερικούς χώρους με κακό αερισμό, όπου τα σταγονίδια των ιών συσσωρεύονται και μεταδίδονται πολύ πιο εύκολα.

Το λάθος με τη θέρμανση

Η θέρμανση στο σπίτι ξηραίνει τον αέρα, με αποτέλεσμα να αφυδατώνεται ο βλεννογόνος της μύτης. Όταν η μύτη "στεγνώνει", χάνει την ικανότητα να παγιδεύει τους ιούς, ανοίγοντας τον δρόμο για τις λοιμώξεις.

Τι να κάνετε: Αερίζετε συχνά τους χώρους, διατηρήστε σωστή υγρασία στο σπίτι και ενισχύστε τη βιταμίνη D, η οποία μειώνεται λόγω της έλλειψης ηλιοφάνειας τον χειμώνα.

