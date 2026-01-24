Παιδί και βήχας: Τα 5 μεγάλα λάθη που κάνουν οι γονείς – Γιατί δεν πρέπει να τον «κόβετε» πάση θυσία

Γράφει η παιδίατρος Αρετή Μανιωτή. Γιατί ο βήχας είναι σύμμαχος του οργανισμού και πότε η χρήση φαρμάκων γίνεται χωρίς λόγο. Οι μύθοι για τα ακροαστικά και τη διάρκεια της ανάρρωσης.

Ο βήχας είναι ίσως το σύμπτωμα που προκαλεί τον μεγαλύτερο πανικό στους γονείς, ειδικά όταν επιμένει για εβδομάδες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η παιδιάτρος Αρετή Μανιωτή, συχνά η δική μας λανθασμένη αντιμετώπιση είναι αυτή που δυσκολεύει την ανάρρωση του παιδιού.

Τα 5 λάθη που πρέπει να αποφύγετε:

Η προσπάθεια να «κόψετε» τον βήχα: Ο βήχας είναι αμυντικός μηχανισμός. Βοηθά στην απομάκρυνση μικροβίων και εκκρίσεων. Καταστέλλοντάς τον, στερείτε από το παιδί ένα βασικό εργαλείο προστασίας. Η ταύτιση του βήχα με τη λοίμωξη: Δεν σημαίνει κάθε βήχας βρογχίτιδα ή πνευμονία. Μπορεί να οφείλεται σε ξηρό αέρα, ρινικές εκκρίσεις ή ακόμα και στρες. Ο μύθος του «υγρού» ήχου: Ένας παραγωγικός βήχας δεν σημαίνει απαραίτητα παθολογικά ακροαστικά στους πνεύμονες. Η κλινική εξέταση από τον γιατρό είναι η μόνη που μετράει. Η βιασύνη για αλλαγή αγωγής: Μετά από μια ίωση, ο βήχας μπορεί να διαρκέσει 2-3 εβδομάδες. Η συχνή εναλλαγή φαρμάκων προκαλεί σύγχυση και παρενέργειες. Η υποτίμηση του περιβάλλοντος: Ο ξηρός αέρας στο σπίτι και η έλλειψη ενυδάτωσης επιδεινώνουν την κατάσταση.

Το συμπέρασμα; Ψυχραιμία και γνώση. Ο βήχας χρειάζεται σωστή εκτίμηση και υπομονή, ώστε να βοηθήσουμε το παιδί να αναρρώσει πραγματικά και όχι απλώς να «σωπάσει» το σύμπτωμα.

