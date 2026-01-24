Λευκό ή μαύρο ψωμί; Η μεγάλη αλήθεια που οι διαιτολόγοι θέλουν να γνωρίζετε – Ποιο τελικά βοηθάει στο αδυνάτισμα;

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 26 άτομα
Λευκό ή μαύρο ψωμί; Η μεγάλη αλήθεια που οι διαιτολόγοι θέλουν να γνωρίζετε – Ποιο τελικά βοηθάει στο αδυνάτισμα;

Για δεκαετίες, το μαύρο ψωμί θεωρείται ο «βασιλιάς» της υγιεινής διατροφής, ενώ το λευκό έχει δαιμονοποιηθεί ως η αιτία για την αύξηση του βάρους. Ωστόσο, οι σύγχρονες έρευνες και οι ειδικοί της διατροφής αποκαλύπτουν ότι η πραγματικότητα δεν είναι τόσο «άσπρη ή μαύρη».

Θερμίδες: Η μεγάλη έκπληξη

Αν ο στόχος σας είναι αποκλειστικά οι θερμίδες, τότε η διαφορά θα σας εκπλήξει:

  • Λευκό ψωμί: Περίπου 265 θερμίδες ανά 100γρ.

  • Μαύρο ψωμί (ολικής): Περίπου 250 θερμίδες ανά 100γρ. Η διαφορά είναι ελάχιστη. Το αδυνάτισμα, λοιπόν, δεν εξαρτάται από το χρώμα, αλλά από κάτι πολύ πιο σημαντικό: Τις φυτικές ίνες και τον γλυκαιμικό δείκτη.

Γιατί το μαύρο ψωμί υπερέχει στην πράξη;

Παρά την ομοιότητα στις θερμίδες, το ψωμί ολικής άλεσης κερδίζει στα σημεία για τρεις λόγους:

  1. Κορεσμός: Οι φυτικές ίνες σας κρατούν χορτάτους για πολύ περισσότερη ώρα, εμποδίζοντας τις λιγούρες μετά το γεύμα.

  2. Σάκχαρο στο αίμα: Το μαύρο ψωμί απορροφάται αργά, αποφεύγοντας τις απότομες αυξήσεις της ινσουλίνης που οδηγούν στην αποθήκευση λίπους.

  3. Βιταμίνες: Το αλεύρι ολικής περιέχει όλο τον καρπό, άρα και βιταμίνες του συμπλέγματος Β και μαγνήσιο, που χάνονται κατά την επεξεργασία του λευκού.

Η παγίδα που πρέπει να προσέχετε

Προσοχή στο «μαύρο» ψωμί που δεν είναι ολικής! Πολλά αρτοσκευάσματα στο εμπόριο παίρνουν το σκούρο χρώμα τους από προσθήκη καραμελοχρώματος ή μελάσας, ενώ στην πραγματικότητα είναι λευκό αλεύρι.

Madata Tip: Ελέγχετε πάντα τα συστατικά. Το πρώτο υλικό στη λίστα πρέπει να γράφει «αλεύρι ολικής άλεσης» και όχι απλά «αλεύρι σίτου».

Διαβάστε ακόμα: Coca Cola Light ή Zero, βούτυρο ή μαργαρίνη; Τι είναι τελικά πιο υγιεινό; Η απάντηση των ειδικών

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ήταν κοινό μυστικό ότι τον τρομοκρατούσε» – Νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα
Κοινωνία

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ήταν κοινό μυστικό ότι τον τρομοκρατούσε» – Νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα

«Θα την ντύσω νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»: Τα λόγια του πατέρα της καθηγήτριας που «έσβησε» στη Γλυφάδα
Κοινωνία

«Θα την ντύσω νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»: Τα λόγια του πατέρα της καθηγήτριας που «έσβησε» στη Γλυφάδα

Σοκ στον Ισημερινό: Εκτέλεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου από δράστες μεταμφιεσμένους σε αστυνομικούς
Κόσμος

Σοκ στον Ισημερινό: Εκτέλεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου από δράστες μεταμφιεσμένους σε αστυνομικούς

Τρελαίνεται ο καιρός: Λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 20άρια – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το νέο 48ωρο
Ο Καιρός

Τρελαίνεται ο καιρός: Λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 20άρια – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το νέο 48ωρο

Δραματικές ώρες για την 6χρονη με γρίπη: Υπέστη εγκεφαλίτιδα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
Κοινωνία

Δραματικές ώρες για την 6χρονη με γρίπη: Υπέστη εγκεφαλίτιδα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα