Λευκό ή μαύρο ψωμί; Η μεγάλη αλήθεια που οι διαιτολόγοι θέλουν να γνωρίζετε – Ποιο τελικά βοηθάει στο αδυνάτισμα;

Για δεκαετίες, το μαύρο ψωμί θεωρείται ο «βασιλιάς» της υγιεινής διατροφής, ενώ το λευκό έχει δαιμονοποιηθεί ως η αιτία για την αύξηση του βάρους. Ωστόσο, οι σύγχρονες έρευνες και οι ειδικοί της διατροφής αποκαλύπτουν ότι η πραγματικότητα δεν είναι τόσο «άσπρη ή μαύρη».

Θερμίδες: Η μεγάλη έκπληξη

Αν ο στόχος σας είναι αποκλειστικά οι θερμίδες, τότε η διαφορά θα σας εκπλήξει:

Λευκό ψωμί: Περίπου 265 θερμίδες ανά 100γρ.

Μαύρο ψωμί (ολικής): Περίπου 250 θερμίδες ανά 100γρ. Η διαφορά είναι ελάχιστη. Το αδυνάτισμα, λοιπόν, δεν εξαρτάται από το χρώμα, αλλά από κάτι πολύ πιο σημαντικό: Τις φυτικές ίνες και τον γλυκαιμικό δείκτη.

Γιατί το μαύρο ψωμί υπερέχει στην πράξη;

Παρά την ομοιότητα στις θερμίδες, το ψωμί ολικής άλεσης κερδίζει στα σημεία για τρεις λόγους:

Κορεσμός: Οι φυτικές ίνες σας κρατούν χορτάτους για πολύ περισσότερη ώρα, εμποδίζοντας τις λιγούρες μετά το γεύμα. Σάκχαρο στο αίμα: Το μαύρο ψωμί απορροφάται αργά, αποφεύγοντας τις απότομες αυξήσεις της ινσουλίνης που οδηγούν στην αποθήκευση λίπους. Βιταμίνες: Το αλεύρι ολικής περιέχει όλο τον καρπό, άρα και βιταμίνες του συμπλέγματος Β και μαγνήσιο, που χάνονται κατά την επεξεργασία του λευκού.

Η παγίδα που πρέπει να προσέχετε

Προσοχή στο «μαύρο» ψωμί που δεν είναι ολικής! Πολλά αρτοσκευάσματα στο εμπόριο παίρνουν το σκούρο χρώμα τους από προσθήκη καραμελοχρώματος ή μελάσας, ενώ στην πραγματικότητα είναι λευκό αλεύρι.

Madata Tip: Ελέγχετε πάντα τα συστατικά. Το πρώτο υλικό στη λίστα πρέπει να γράφει «αλεύρι ολικής άλεσης» και όχι απλά «αλεύρι σίτου».

