Προσοχή στα πιάτα της «γιαγιάς»: Γιατί τα vintage σερβίτσια μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία

Η κρυφή απειλή του μολύβδου στα παλιά κεραμικά και τις πορσελάνες. Ο «κανόνας των 3» που πρέπει να γνωρίζετε πριν σερβίρετε φαγητό. Γιατί τα τεστ του TikTok μπορεί να σας παραπλανήσουν.

Τα vintage σερβίτσια με τα χρυσά περιγράμματα και τα ζωγραφισμένα λουλούδια είναι η νέα μεγάλη τάση στη διακόσμηση. Ωστόσο, πίσω από τη νοσταλγική τους ομορφιά μπορεί να κρύβεται ένας αόρατος και ύπουλος εχθρός: ο μόλυβδος.

Πού κρύβεται ο κίνδυνος;

Ο μόλυβδος δεν βρίσκεται στο ίδιο το υλικό, αλλά στο γλάσο (την επικάλυψη). Στο παρελθόν, χρησιμοποιούνταν για να δίνει λάμψη και ζωντανά χρώματα. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν το μέταλλο αυτό «μεταναστεύει» από το πιάτο στο φαγητό σας.

Ο «Κανόνας των 3»: Πότε η τοξικότητα χτυπάει κόκκινο

Αν έχετε παλιά πιάτα, πρέπει να αποφεύγετε να σερβίρετε σε αυτά:

Ζεστά φαγητά: Η θερμότητα ανοίγει τους πόρους του γλάσου και απελευθερώνει τοξίνες. Όξινα φαγητά: Σάλτσα ντομάτας, λεμόνι και ξύδι διαβρώνουν την επιφάνεια και «τραβούν» τον μόλυβδο. Αλμυρά φαγητά: Το αλάτι επιταχύνει τη φθορά της επικάλυψης.

Ποια σκεύη θεωρούνται «υψηλού κινδύνου»;

Σουβενίρ από τρίτες χώρες με χαλαρούς κανόνες ασφαλείας.

Ευρήματα από παζάρια και second-hand μαγαζιά χωρίς σήμανση.

Οικογενειακά κειμήλια που έχουν ρωγμές ή το χαρακτηριστικό «αράχνιασμα» στην επιφάνεια.

Μην εμπιστεύεστε τυφλά τα τεστ του διαδικτύου

Τα περιβόητα "Lead Test Kits" που κυκλοφορούν στο TikTok δεν είναι πάντα αξιόπιστα. Πολλές φορές ανιχνεύουν μόνο τον ελεύθερο μόλυβδο στην επιφάνεια, δίνοντας μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας, ενώ το πιάτο μπορεί να παραμένει επικίνδυνο αν ζεσταθεί.

Η συμβουλή των ειδικών: Μην πετάξετε τα πιάτα της γιαγιάς, αλλά αλλάξτε τους χρήση! Χρησιμοποιήστε τα ως διακοσμητικά στον τοίχο ή ως βάση για τα κλειδιά και τα κοσμήματά σας. Η υγεία προηγείται της νοσταλγίας.

