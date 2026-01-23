Coca Cola Light ή Zero, βούτυρο ή μαργαρίνη; Τι είναι τελικά πιο υγιεινό; Η απάντηση των ειδικών

Light vs Zero, φυτικό γάλα vs αγελαδινό και βούτυρο vs μαργαρίνη. Οι μεγάλες «μάχες» των ραφιών στο μικροσκόπιο των διατροφολόγων. Ποιο ρόφημα έχει τη λιγότερη καφεΐνη και ποιο γάλα κερδίζει σε πρωτεΐνη.

Στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι εναλλακτικές επιλογές «χωρίς ζάχαρη» ή «φυτικής προέλευσης» υπόσχονται καλύτερη υγεία. Όμως, είναι πάντα έτσι; Η διαιτολόγος Jenny Beth Kroplin αναλύει τα πιο συνηθισμένα διατροφικά διλήμματα και οι απαντήσεις παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

1. Coca Cola Light vs Zero: Η μάχη της καφεΐνης

Αν και οι δύο εκδοχές χρησιμοποιούν τεχνητά γλυκαντικά αντί για τα 39γρ. ζάχαρης της κλασικής κόλας, υπάρχει μια σημαντική διαφορά:

Coca Cola Zero: Έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε καφεΐνη (34 mg ανά κουτάκι).

Coca Cola Light: Περιέχει 46 mg καφεΐνης. Νικητής: Η Zero, ειδικά για όσους θέλουν να περιορίσουν την πρόσληψη καφεΐνης.

2. Φυτικό γάλα ή Αγελαδινό;

Παρά τη δημοφιλία των φυτικών επιλογών, το παραδοσιακό γάλα παραμένει ισχυρό:

Πρωτεΐνη: Το αγελαδινό γάλα έχει 8γρ. πρωτεΐνης ανά ποτήρι, ενώ το αμυγδάλου μόλις 1γρ. και το βρώμης 3γρ. Μόνο η σόγια πλησιάζει με 7-9γρ.

Θερμίδες: Το αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη κερδίζει με μόλις 40 θερμίδες, έναντι των 150 του πλήρους αγελαδινού.

3. Βούτυρο vs Μαργαρίνη

Εδώ οι ειδικοί προειδοποιούν: Η μαργαρίνη μπορεί να έχει λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, αλλά συχνά περιέχει τρανς λιπαρά, τα οποία είναι πιο επικίνδυνα για την καρδιά και τη χοληστερίνη.

4. Καφές vs Τσάι

Ο καφές φαίνεται να κερδίζει στα σημεία, καθώς έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωσή του συνδέεται με 13% χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου, χάρη στα βιοδραστικά συστατικά που προστατεύουν τα κύτταρα.

