Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται τα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, καθώς η γρίπη βρίσκεται σε φάση έντονης έξαρσης. Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, η είδηση για τη νοσηλεία δύο ανηλίκων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία» προκαλεί έντονη ανησυχία στην ιατρική κοινότητα και τους γονείς.

Τα περιστατικά που σοκάρουν

Στη ΜΕΘ νοσηλεύονται δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 3 ετών, με σοβαρές επιπλοκές της νόσου.

Διασωλήνωση: Το 3χρονο νήπιο έχει διασωληνωθεί λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.



Το 3χρονο νήπιο έχει διασωληνωθεί λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του. Ιατρικό Ιστορικό: Σύμφωνα με τους γιατρούς, και τα δύο παιδιά δεν είχαν υποκείμενα νοσήματα, γεγονός που αναδεικνύει πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η πορεία του ιού ακόμα και σε υγιείς οργανισμούς.

Ασφυκτική πίεση στις εφημερίες

Η προσέλευση στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» έχει εκτοξευθεί:

Αύξηση Εισαγωγών: Καταγράφεται άνοδος άνω του 30% στις νοσηλείες ανηλίκων.

Εικόνα Εφημερίας: Περισσότερα από 250 παιδιά εξετάζονται καθημερινά, με τουλάχιστον 50 από αυτά να χρειάζονται εισαγωγή.

Περισσότερα από 250 παιδιά εξετάζονται καθημερινά, με τουλάχιστον 50 από αυτά να χρειάζονται εισαγωγή. Σύμπλεγμα Ιών: Η ταυτόχρονη κυκλοφορία της γρίπης με άλλους αναπνευστικούς ιούς επιβαρύνει δραματικά το σύστημα υγείας.





Η τρέχουσα έξαρση του 2026 υπογραμμίζει ένα κρίσιμο κενό στην πρόληψη. Παρά τις προειδοποιήσεις, τα ποσοστά εμβολιασμού στα παιδιά παραμένουν χαμηλότερα από τα επιθυμητά επίπεδα. Η γρίπη φέτος εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετική στο αναπνευστικό σύστημα των ανηλίκων.

Συστάσεις των ειδικών:

Εμβολιασμός: Ακόμα και τώρα, το εμβόλιο μπορεί να προσφέρει προστασία, καθώς το κύμα αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του χειμώνα. Έγκαιρη Αξιολόγηση: Μην υποτιμάτε τον υψηλό πυρετό και τον επίμονο βήχα. Η επικοινωνία με τον παιδίατρο πρέπει να είναι άμεση. Απομόνωση: Παιδιά με συμπτώματα πρέπει να παραμένουν εκτός σχολείου και μακριά από παππούδες/γιαγιάδες.

