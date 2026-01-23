Ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα αποτελούν το κέντρο ελέγχου κάθε λειτουργίας του σώματός μας, από την κίνηση και την ομιλία μέχρι τη μνήμη και τα συναισθήματα. Συχνά, ωστόσο, τείνουμε να αποδίδουμε νευρολογικά συμπτώματα στην κούραση ή το άγχος. Οι ειδικοί νευρολόγοι προειδοποιούν ότι η έγκαιρη αναγνώριση συγκεκριμένων σημαδιών μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση ειδικών στο περιοδικό Time, υπάρχουν 11 κρίσιμα σημάδια που συνδέονται με σοβαρές παθήσεις όπως το εγκεφαλικό, η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η νόσος Πάρκινσον:

Διπλή όραση από το ένα μάτι: Μπορεί να υποδηλώνει από ανεύρυσμα έως όγκο στον εγκέφαλο. Αν εμφανιστεί ξαφνικά, η επίσκεψη στα επείγοντα είναι επιβεβλημένη.

Μπορεί να υποδηλώνει από ανεύρυσμα έως όγκο στον εγκέφαλο. Αν εμφανιστεί ξαφνικά, η επίσκεψη στα επείγοντα είναι επιβεβλημένη. Αδυναμία σε ένα άκρο: Η απώλεια δύναμης σε ένα μόνο χέρι ή πόδι είναι συχνά προάγγελος εγκεφαλικού ή φλεγμονής του εγκεφάλου.

Η απώλεια δύναμης σε ένα μόνο χέρι ή πόδι είναι συχνά προάγγελος εγκεφαλικού ή φλεγμονής του εγκεφάλου. Προβλήματα στην ομιλία: Δυσκολία στην άρθρωση, αργή ομιλία ή πρόβλημα στην εύρεση λέξεων δεν πρέπει ποτέ να εκλαμβάνονται ως απλή κούραση.

Δυσκολία στην άρθρωση, αργή ομιλία ή πρόβλημα στην εύρεση λέξεων δεν πρέπει ποτέ να εκλαμβάνονται ως απλή κούραση. Παροδική απώλεια ανταπόκρισης: Αν κάποιος «κοιτάζει στο κενό» για 10-15 δευτερόλεπτα χωρίς να θυμάται το συμβάν, μπορεί να παρουσιάζει επιληπτικές κρίσεις του κροταφικού λοβού.

Αν κάποιος «κοιτάζει στο κενό» για 10-15 δευτερόλεπτα χωρίς να θυμάται το συμβάν, μπορεί να παρουσιάζει επιληπτικές κρίσεις του κροταφικού λοβού. Αιφνίδιος πόνος κατά την προσπάθεια : Ένας πολύ δυνατός πονοκέφαλος που πυροδοτείται από σωματική άσκηση απαιτεί άμεσο έλεγχο.

: Ένας πολύ δυνατός πονοκέφαλος που πυροδοτείται από σωματική άσκηση απαιτεί άμεσο έλεγχο. Μούδιασμα στα άκρα : Υποδεικνύει προβληματική μεταφορά πληροφοριών στον εγκέφαλο (πιθανός διαβήτης ή αυτοάνοσο νόσημα).

: Υποδεικνύει προβληματική μεταφορά πληροφοριών στον εγκέφαλο (πιθανός διαβήτης ή αυτοάνοσο νόσημα). Αλλαγές στη φωνή & Συσπάσει ς: Μια ασυνήθιστα χαμηλή φωνή ή επίμονες μυϊκές συσπάσεις στο ίδιο σημείο είναι ενδείξεις που χρήζουν ελέγχου.

ς: Μια ασυνήθιστα χαμηλή φωνή ή επίμονες μυϊκές συσπάσεις στο ίδιο σημείο είναι ενδείξεις που χρήζουν ελέγχου. Συμπεριφορικές αλλαγές: Απότομη κοινωνική απόσυρση, καχυποψία ή υπερβολική ομιλητικότητα μπορεί να συνδέονται με μετωποκροταφική άνοια ή αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα.





Στο ξεκίνημα του 2026, η νευρολογία στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην πρόληψη μέσω της ψηφιακής υγείας. Η ιατρική κοινότητα τονίζει ότι η καθυστέρηση στην αναζήτηση βοήθειας παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων.

Σημαντικό δεδομένο: Οι νέες θεραπείες για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και τις γνωστικές διαταραχές που κυκλοφορούν φέτος έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας όταν η διάγνωση γίνεται στα πρώτα στάδια των συμπτωμάτων. Μην περιμένετε «να περάσει μόνο του» αν το σύμπτωμα είναι αιφνίδιο ή επαναλαμβανόμενο.

