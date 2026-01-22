Η επιστήμη πίσω από τις ζεστές αγκαλιές: Γιατί το άγγιγμα είναι το «φάρμακο» της ψυχής

Μια νέα επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Trends in Cognitive Sciences ρίχνει φως στον ευεργετικό ρόλο που έχουν οι ζεστές αγκαλιές, αποκαλύπτοντας ότι η θερμοκρασία δεν είναι απλώς μια φυσική λειτουργία, αλλά ένα κλειδί για την ψυχική μας ισορροπία. Η έρευνα, με επικεφαλής τη Δρ. Laura Crucianelli (Πανεπιστήμιο Queen Mary) και τον Καθηγητή Gerardo Salvato, εξηγεί πώς η «θερμοδεκτικότητα» επηρεάζει την επαφή με τον εαυτό μας.

Πώς η ζέστη επηρεάζει τον εγκέφαλο

Η ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές στη θερμοκρασία του δέρματος (θερμοδεκτικότητα) είναι μια από τις αρχαιότερες αισθήσεις μας. Σύμφωνα με τη Δρ. Crucianelli, η ζεστασιά είναι το πρώτο σημάδι προστασίας που νιώθουμε ήδη από τη μήτρα.

Η σύνδεση σώματος-μυαλού: Όταν δεχόμαστε μια ζεστή αγκαλιά, ο συνδυασμός αγγίγματος και θερμότητας στέλνει σήματα στον νησιδιακό φλοιό του εγκεφάλου. Αυτό ενισχύει την αίσθηση ότι το σώμα μάς ανήκει, κάνοντάς μας να νιώθουμε πιο «γειωμένοι».

Η χημεία της αγκαλιάς: Η θερμή κοινωνική επαφή ενεργοποιεί την απελευθέρωση ωκυτοκίνης (της ορμόνης της αγάπης) και μειώνει τα επίπεδα του στρες.



Γιατί οι αγκαλιές «γιατρεύουν»

Η έρευνα δείχνει ότι οι αλλαγές στην επίγνωση του σώματος είναι συχνές σε παθήσεις όπως η κατάθλιψη, το άγχος και οι διατροφικές διαταραχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο συχνά νιώθει αποκομμένο από το σώμα του.

Η λύση: Η ζεστή αγκαλιά διαλύει προσωρινά τα όρια μεταξύ «εαυτού» και «άλλου», υπενθυμίζοντάς μας ότι είμαστε μέρος ενός κοινωνικού συνόλου και ότι μας εκτιμούν.





Η μελέτη της θερμοκρασίας ως εργαλείο ψυχολογίας ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία.

Το 2026, η «θερμική θεραπεία» και η ενσυνειδητότητα μέσω της αφής (tactile mindfulness) κερδίζουν έδαφος. Η κατανόηση ότι το σώμα μας χρειάζεται τη ζεστασιά για να νιώσει ασφαλές, εξηγεί γιατί σε περιόδους κρίσης αναζητούμε ενστικτωδώς την ανθρώπινη επαφή. Μια αγκαλιά δεν είναι μόνο μια κοινωνική χειρονομία· είναι μια βιολογική ανάγκη που ρυθμίζει το νευρικό μας σύστημα.



Στον επαγγελματικό κόσμο, η καλή ψυχολογία που προσφέρει η κοινωνική εγγύτητα και η συναισθηματική ασφάλεια μεταφράζεται σε υψηλότερη παραγωγικότητα και καθαρή σκέψη. Η ικανότητα να νιώθουμε «γειωμένοι» και ασφαλείς μάς επιτρέπει να παίρνουμε πιο ψύχραιμες και κερδοφόρες οικονομικές αποφάσεις, καθώς μειώνει το άγχος της αποτυχίας.

