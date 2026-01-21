Τσάι vs Καφές: Ποιο από τα δύο «θωρακίζει» τα οστά – Τι δείχνουν οι τελευταίες έρευνες για την οστεοπόρωση

Η αιώνια κόντρα ανάμεσα στους λάτρεις του τσαγιού και του καφέ μεταφέρεται στο πεδίο της υγείας των οστών. Ενώ η καφεΐνη έχει συχνά κατηγορηθεί για την απώλεια ασβεστίου, νέες επιστημονικές μελέτες ανατρέπουν τα δεδομένα, αποκαλύπτοντας πώς η καθημερινή μας συνήθεια μπορεί να επηρεάσει την οστική πυκνότητα και τον κίνδυνο καταγμάτων. Ποιο από τα δύο ροφήματα αναδεικνύεται τελικά «νικητής» για τον σκελετό μας;

Η δύναμη του τσαγιού: Μελέτη σε 10.000 γυναίκες έδειξε ότι όσες έπιναν τσάι είχαν υψηλότερη οστική πυκνότητα στο ισχίο, χάρη στις κατεχίνες και τις θεαφλαβίνες που επιβραδύνουν την αποδόμηση των οστών.
Ο κανόνας του καφέ: Η μέτρια κατανάλωση (2-3 φλιτζάνια) είναι ασφαλής. Αντίθετα, η υπερβολή (πάνω από 5 φλιτζάνια) μπορεί να μειώσει την πυκνότητα, εκτός αν προσθέτετε γάλα που μετριάζει την απώλεια ασβεστίου.
Το παράδοξο της καφεΐνης: Πρόσφατη γενετική ανάλυση στο Nature συνέδεσε την υψηλή πρόσληψη καφεΐνης με 60% χαμηλότερο κίνδυνο οστεοπόρωσης, καταρρίπτοντας παλιούς μύθους.
Πράσινο τσάι vs Μαύρο: Το πράσινο τσάι θεωρείται πιο ευεργετικό για τα οστά, αλλά η υψηλή του περιεκτικότητα σε καφεΐνη απαιτεί προσοχή πριν τον ύπνο.

H έρευνα αυτή ως εξαιρετικά σημαντική για τους ηλικιωμένους. Η οστεοπόρωση είναι ένας «σιωπηλός κίνδυνος» και η γνώση ότι 3-4 φλιτζάνια τσάι την ημέρα μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Ωστόσο, η συμβουλή μας παραμένει: η ισορροπία είναι το κλειδί. Μην αντικαθιστάτε θρεπτικά γεύματα με καφέ και φροντίστε για την επαρκή πρόσληψη βιταμίνης D και ασβεστίου μέσω της τροφής.

