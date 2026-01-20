Φάρμακα για αδυνάτισμα - GLP-1 : Η μεγάλη παγίδα μετά τη διακοπή – Γιατί τα κιλά επιστρέφουν σε 1,5 χρόνο

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των φαρμάκων GLP-1 (σεμαγλουτίδη, τιρζεπατίδη) στην απώλεια βάρους έχουν κατακλύσει τον κόσμο, όμως μια νέα μεγάλη επιστημονική ανασκόπηση στο "The BMJ" κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Τι συμβαίνει όταν σταματά η ένεση; Τα δεδομένα δείχνουν μια ταχεία «εκδίκηση» της βιολογίας, με τα χαμένα κιλά να επιστρέφουν συχνά σε λιγότερο από δύο χρόνια, παρασύροντας μαζί τους και τα μεταβολικά οφέλη.

Τα ευρήματα της μελέτης

Το χρονικό της επαναφοράς: Μετά τη διακοπή, το βάρος επιστρέφει με ρυθμό 0,4 κιλά τον μήνα. Οι περισσότεροι ανακτούν τα πάντα σε 1,7 έτη.



Μετά τη διακοπή, το βάρος επιστρέφει με ρυθμό 0,4 κιλά τον μήνα. Οι περισσότεροι ανακτούν τα πάντα σε 1,7 έτη. Σεμαγλουτίδη & Τιρζεπατίδη: Στα νεότερα φάρμακα η επιστροφή είναι ακόμα πιο γρήγορη, σε περίπου 1,5 έτος.



Στα νεότερα φάρμακα η επιστροφή είναι ακόμα πιο γρήγορη, σε περίπου 1,5 έτος. Μεταβολικό «πισωγύρισμα»: Βελτιώσεις σε σάκχαρο, χοληστερόλη και αρτηριακή πίεση χάνονται μέσα σε 1,4 χρόνια.

Βελτιώσεις σε σάκχαρο, χοληστερόλη και αρτηριακή πίεση χάνονται μέσα σε 1,4 χρόνια. Βιολογία, όχι αποτυχία: Η επαναφορά δεν είναι έλλειψη θέλησης, αλλά η αντίδραση του εγκεφάλου και του εντέρου που «ξυπνούν» απότομα μετά την καταστολή της όρεξης.



Η συμβουλή των ειδικών: Μην τα διακόπτετε απότομα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η απότομη διακοπή είναι το μεγαλύτερο λάθος.

Σταδιακή μείωση: Επιτρέπει στον μεταβολισμό να επαναρυθμιστεί.

Πρωτεϊνική «άγκυρα»: Απαραίτητη η δομή στη διατροφή πριν επανέλθει πλήρως η πείνα.

Προπόνηση δύναμης: Ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί ο μυϊκός ιστός που «καίει» θερμίδες.



Ως Madata.gr, τονίζουμε ότι η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος. Τα φάρμακα GLP-1 πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «γέφυρα» και όχι ως μαγική λύση. Η μελέτη αποδεικνύει ότι η φαρμακευτική αγωγή χωρίς παράλληλη αλλαγή στον τρόπο ζωής (lifestyle) έχει ημερομηνία λήξης. Η επιτυχία κρίνεται στο αν κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο ασθενής «έχτισε» νέες συνήθειες ύπνου, άσκησης και διατροφής.

