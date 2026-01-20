Φάρμακα για αδυνάτισμα - GLP-1 : Η μεγάλη παγίδα μετά τη διακοπή – Γιατί τα κιλά επιστρέφουν σε 1,5 χρόνο

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των φαρμάκων GLP-1 (σεμαγλουτίδη, τιρζεπατίδη) στην απώλεια βάρους έχουν κατακλύσει τον κόσμο, όμως μια νέα μεγάλη επιστημονική ανασκόπηση στο "The BMJ" κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Τι συμβαίνει όταν σταματά η ένεση; Τα δεδομένα δείχνουν μια ταχεία «εκδίκηση» της βιολογίας, με τα χαμένα κιλά να επιστρέφουν συχνά σε λιγότερο από δύο χρόνια, παρασύροντας μαζί τους και τα μεταβολικά οφέλη.
Τα ευρήματα της μελέτης
- Το χρονικό της επαναφοράς: Μετά τη διακοπή, το βάρος επιστρέφει με ρυθμό 0,4 κιλά τον μήνα. Οι περισσότεροι ανακτούν τα πάντα σε 1,7 έτη.
- Σεμαγλουτίδη & Τιρζεπατίδη: Στα νεότερα φάρμακα η επιστροφή είναι ακόμα πιο γρήγορη, σε περίπου 1,5 έτος.
- Μεταβολικό «πισωγύρισμα»: Βελτιώσεις σε σάκχαρο, χοληστερόλη και αρτηριακή πίεση χάνονται μέσα σε 1,4 χρόνια.
- Βιολογία, όχι αποτυχία: Η επαναφορά δεν είναι έλλειψη θέλησης, αλλά η αντίδραση του εγκεφάλου και του εντέρου που «ξυπνούν» απότομα μετά την καταστολή της όρεξης.
Η συμβουλή των ειδικών: Μην τα διακόπτετε απότομα
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η απότομη διακοπή είναι το μεγαλύτερο λάθος.
Σταδιακή μείωση: Επιτρέπει στον μεταβολισμό να επαναρυθμιστεί.
Πρωτεϊνική «άγκυρα»: Απαραίτητη η δομή στη διατροφή πριν επανέλθει πλήρως η πείνα.
Προπόνηση δύναμης: Ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί ο μυϊκός ιστός που «καίει» θερμίδες.
Ως Madata.gr, τονίζουμε ότι η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος. Τα φάρμακα GLP-1 πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «γέφυρα» και όχι ως μαγική λύση. Η μελέτη αποδεικνύει ότι η φαρμακευτική αγωγή χωρίς παράλληλη αλλαγή στον τρόπο ζωής (lifestyle) έχει ημερομηνία λήξης. Η επιτυχία κρίνεται στο αν κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο ασθενής «έχτισε» νέες συνήθειες ύπνου, άσκησης και διατροφής.
