Γιατί ο χειμώνας «ανοίγει» την όρεξη; Οι 5 λόγοι που η δίαιτα αποτυγχάνει μετά το κρύο και πώς να σταματήσετε

Δεν φταίει μόνο η έλλειψη θέλησης που η ζυγαριά ανεβαίνει μόλις πέσει η θερμοκρασία. Ο οργανισμός μας τον χειμώνα ενεργοποιεί αρχέγονους μηχανισμούς επιβίωσης που μας σπρώχνουν στο φαγητό. Η Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Κάλλια Γιαννιτσοπούλου εξηγεί τους βιολογικούς και ψυχολογικούς λόγους που το διατροφικό πλάνο «πάει περίπατο» και πώς μπορούμε να το ελέγξουμε.

Οι παγίδες του χειμώνα

Η «ψεύτικη» πείνα: Επειδή δεν διψάμε όπως το καλοκαίρι, πίνουμε λιγότερο νερό. Ο εγκέφαλος συχνά μπερδεύει τη δίψα με την πείνα, οδηγώντας μας στο ψυγείο αντί για το ποτήρι με το νερό.



Η πτώση της σεροτονίνης: Η μειωμένη ηλιοφάνεια ρίχνει τη διάθεση. Το σώμα αναζητά «παρηγοριά» στους υδατάνθρακες και τα λιπαρά για να νιώσει προσωρινή ευχαρίστηση.



Ο μηχανισμός της θερμοκρασίας: Το κρύο απαιτεί ενέργεια για να μείνει το σώμα ζεστό. Αυτό μεταφράζεται σε έντονη επιθυμία για ζεστά, βαριά και λιπαρά γεύματα.



Η «παγίδα» του αλκοόλ: Η ψευδαίσθηση της ζεστασιάς που προσφέρει το αλκοόλ συνοδεύεται από «κενές» θερμίδες που μειώνουν τις αντιστάσεις μας στο φαγητό.



Η καθιστική ζωή: Οι λιγότερες ώρες κίνησης λόγω κακοκαιρίας μειώνουν τις καύσεις, ενώ το φαγητό γίνεται η βασική μορφή απασχόλησης στο σπίτι.



Πώς θα νικήσετε τις χειμερινές λιγούρες



Σύμφωνα με την ειδικό, η λύση δεν είναι η στέρηση αλλά η στρατηγική:

Ενυδάτωση: Μην περιμένετε να διψάσετε. Το νερό διατηρεί τον μεταβολισμό ενεργό. Θρεπτικές σούπες: Επιλέξτε σούπες λαχανικών που προσφέρουν ζεστασιά και κορεσμό χωρίς τις θερμίδες της κρέμας γάλακτος. Φυσική δραστηριότητα: Ακόμα και μέσα στο σπίτι, η κίνηση βοηθά στη ρύθμιση της όρεξης.

