Γιατί ο χειμώνας «ανοίγει» την όρεξη; Οι 5 λόγοι που η δίαιτα αποτυγχάνει μετά το κρύο και πώς να σταματήσετε

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 5 άτομα
Γιατί ο χειμώνας «ανοίγει» την όρεξη; Οι 5 λόγοι που η δίαιτα αποτυγχάνει μετά το κρύο και πώς να σταματήσετε

Δεν φταίει μόνο η έλλειψη θέλησης που η ζυγαριά ανεβαίνει μόλις πέσει η θερμοκρασία. Ο οργανισμός μας τον χειμώνα ενεργοποιεί αρχέγονους μηχανισμούς επιβίωσης που μας σπρώχνουν στο φαγητό. Η Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Κάλλια Γιαννιτσοπούλου εξηγεί τους βιολογικούς και ψυχολογικούς λόγους που το διατροφικό πλάνο «πάει περίπατο» και πώς μπορούμε να το ελέγξουμε.

Οι παγίδες του χειμώνα

  • Η «ψεύτικη» πείνα: Επειδή δεν διψάμε όπως το καλοκαίρι, πίνουμε λιγότερο νερό. Ο εγκέφαλος συχνά μπερδεύει τη δίψα με την πείνα, οδηγώντας μας στο ψυγείο αντί για το ποτήρι με το νερό.
  • Η πτώση της σεροτονίνης: Η μειωμένη ηλιοφάνεια ρίχνει τη διάθεση. Το σώμα αναζητά «παρηγοριά» στους υδατάνθρακες και τα λιπαρά για να νιώσει προσωρινή ευχαρίστηση.
  • Ο μηχανισμός της θερμοκρασίας: Το κρύο απαιτεί ενέργεια για να μείνει το σώμα ζεστό. Αυτό μεταφράζεται σε έντονη επιθυμία για ζεστά, βαριά και λιπαρά γεύματα.
  • Η «παγίδα» του αλκοόλ: Η ψευδαίσθηση της ζεστασιάς που προσφέρει το αλκοόλ συνοδεύεται από «κενές» θερμίδες που μειώνουν τις αντιστάσεις μας στο φαγητό.
  • Η καθιστική ζωή: Οι λιγότερες ώρες κίνησης λόγω κακοκαιρίας μειώνουν τις καύσεις, ενώ το φαγητό γίνεται η βασική μορφή απασχόλησης στο σπίτι.
     

Πώς θα νικήσετε τις χειμερινές λιγούρες


Σύμφωνα με την ειδικό, η λύση δεν είναι η στέρηση αλλά η στρατηγική:

  1. Ενυδάτωση: Μην περιμένετε να διψάσετε. Το νερό διατηρεί τον μεταβολισμό ενεργό.
  2. Θρεπτικές σούπες: Επιλέξτε σούπες λαχανικών που προσφέρουν ζεστασιά και κορεσμό χωρίς τις θερμίδες της κρέμας γάλακτος.
  3. Φυσική δραστηριότητα: Ακόμα και μέσα στο σπίτι, η κίνηση βοηθά στη ρύθμιση της όρεξης.

Διαβάστε ακόμα: Η αρχαία πρακτική 5.000 ετών που «φρενάρει» το κρυολόγημα – Τι επιβεβαίωσε η επιστήμη για το αλατόνερο;

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Έγκλημα στο Αγρίνιο: Το ερωτικό τρίγωνο, η απόπειρα αυτοκτονίας και η ενέδρα θανάτου – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις
Κοινωνία

Έγκλημα στο Αγρίνιο: Το ερωτικό τρίγωνο, η απόπειρα αυτοκτονίας και η ενέδρα θανάτου – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση και εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας – 300 επιβάτες στα συντρίμμια
Κόσμος

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση και εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας – 300 επιβάτες στα συντρίμμια

Αίσιο τέλος στον Ταΰγετο: Απεγκλωβίστηκαν σώοι οι ορειβάτες – Στο νοσοκομείο 3 γυναίκες και ένας άνδρας
Κοινωνία

Αίσιο τέλος στον Ταΰγετο: Απεγκλωβίστηκαν σώοι οι ορειβάτες – Στο νοσοκομείο 3 γυναίκες και ένας άνδρας

Eurovision 2026: Ακούστε τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού – Τα μεγάλα φαβορί και η διαδικασία του τελικού
Media

Eurovision 2026: Ακούστε τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού – Τα μεγάλα φαβορί και η διαδικασία του τελικού

Κλήρωση τζόκερ, 18 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ Ποτ 12,8 εκατ. ευρώ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
Κοινωνία

Κλήρωση τζόκερ, 18 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ Ποτ 12,8 εκατ. ευρώ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς