6 σημάδια ότι το σώμα σας χρειάζεται επειγόντως αποτοξίνωση: Τι να αλλάξετε στη διατροφή σας από αύριο Δευτέρα

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο με «παρασπονδίες», το σώμα μας συχνά στέλνει σήματα ότι έχει επιβαρυνθεί. Η συσσώρευση τοξινών από την κακή διατροφή, το στρες και την έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει την ενέργεια και τη διάθεσή μας.
Αν νιώθετε «πεσμένοι», δείτε τα 6 προειδοποιητικά σημάδια που δείχνουν ότι ο οργανισμός σας φωνάζει για βοήθεια:
Τα 6 σημάδια SOS:
-
Επίμονη κόπωση: Παρόλο που κοιμάστε αρκετά, ξυπνάτε κουρασμένοι. Αυτό δείχνει ότι το συκώτι σας υπερλειτουργεί για να αποβάλει τοξίνες.
-
Πρήξιμο και τυμπανισμός: Η δυσφορία στο στομάχι μετά το φαγητό είναι κλασικό σημάδι ότι το πεπτικό σας σύστημα χρειάζεται ένα «διάλειμμα».
-
Προβλήματα στο δέρμα: Ξαφνικά σπυράκια, ξηρότητα ή θαμπή όψη είναι ο τρόπος του σώματος να αποβάλει ακαθαρσίες μέσω του μεγαλύτερου οργάνου του, του δέρματος.
-
Έντονη επιθυμία για ζάχαρη: Όσο περισσότερες τοξίνες και επεξεργασμένα τρόφιμα καταναλώνουμε, τόσο περισσότερο το σώμα «ζητάει» γλυκά, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.
-
Πονοκέφαλοι: Οι τοξίνες στο αίμα μπορούν να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, προκαλώντας συχνούς πονοκεφάλους χωρίς προφανή αιτία.
-
Δυσκολία στη συγκέντρωση: Αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «brain fog» (θολή σκέψη) συνδέεται άμεσα με την εσωτερική φλεγμονή του οργανισμού.
Τι να κάνετε από αύριο (Δευτέρα):
-
Νερό με λεμόνι: Ξεκινήστε την ημέρα σας με χλιαρό νερό και λεμόνι για να «ξυπνήσετε» το πεπτικό.
-
Πράσινα φυλλώδη λαχανικά: Προσθέστε σπανάκι και μπρόκολο στα γεύματά σας.
-
Αποχή από τη ζάχαρη: Δοκιμάστε να μείνετε 3 ημέρες χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη και θα δείτε τη διαφορά στην ενέργειά σας.
