Τι συμβαίνει στο σώμα σας αν τρώτε 2 αυγά κάθε μέρα: Τα οφέλη στην υγεία και η μεγάλη αλήθεια για τη χοληστερίνη

Για δεκαετίες, το αυγό είχε «κατηγορηθεί» ως ο κύριος ένοχος για την αύξηση της χοληστερίνης. Ωστόσο, οι σύγχρονες έρευνες ανατρέπουν τα δεδομένα και το επαναφέρουν στην κορυφή της λίστας με τις υπερτροφές. Αν αναρωτιέστε τι θα συνέβαινε στον οργανισμό σας αν εντάσσατε δύο αυγά στο καθημερινό σας διαιτολόγιο, η απάντηση θα σας εκπλήξει θετικά.

Τα 5 εντυπωσιακά οφέλη της καθημερινής κατανάλωσης:

Ενίσχυση του εγκεφάλου: Τα αυγά είναι πλούσια σε χολίνη, μια βιταμίνη που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη μνήμη. Δύο αυγά την ημέρα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ημερήσιας ανάγκης του οργανισμού.

Τα αυγά είναι πλούσια σε χολίνη, μια βιταμίνη που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη μνήμη. Δύο αυγά την ημέρα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ημερήσιας ανάγκης του οργανισμού. Προστασία της όρασης: Περιέχουν λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, δύο ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα μάτια από τον καταρράκτη και τον εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας.

Περιέχουν λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, δύο ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα μάτια από τον καταρράκτη και τον εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας. Απώλεια βάρους: Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, τα αυγά προκαλούν γρήγορο κορεσμό. Έρευνες δείχνουν ότι όσοι τρώνε αυγά για πρωινό, καταναλώνουν λιγότερες θερμίδες κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, τα αυγά προκαλούν γρήγορο κορεσμό. Έρευνες δείχνουν ότι όσοι τρώνε αυγά για πρωινό, καταναλώνουν λιγότερες θερμίδες κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Γερά οστά και δόντια: Είναι από τις ελάχιστες φυσικές πηγές βιταμίνης D, η οποία βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου.



Είναι από τις ελάχιστες φυσικές πηγές βιταμίνης D, η οποία βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου. Λάμψη σε δέρμα και μαλλιά: Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β και τα αμινοξέα που περιέχουν τα αυγά βοηθούν στην ανάπλαση των κυττάρων και τη δύναμη της τρίχας.

Τι γίνεται τελικά με τη χοληστερίνη; Εδώ βρίσκεται η μεγάλη παρεξήγηση. Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, η διατροφική χοληστερίνη (αυτή που παίρνουμε από τις τροφές) έχει ελάχιστη επίδραση στη χοληστερίνη του αίματος. Το συκώτι μας ρυθμίζει την παραγωγή χοληστερίνης ανάλογα με το τι τρώμε. Ωστόσο, αν έχετε προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας ή διαβήτη, η συμβουλή του γιατρού σας παραμένει απαραίτητη.

Πώς να τα καταναλώνετε: Για να πάρετε όλα τα οφέλη χωρίς περιττές θερμίδες, προτιμήστε τα αυγά βραστά ή ποσέ. Αν τα κάνετε ομελέτα, χρησιμοποιήστε ελάχιστο ελαιόλαδο και αποφύγετε τα επεξεργασμένα αλλαντικά (μπέικον, λουκάνικα) που είναι αυτά που πραγματικά επιβαρύνουν την καρδιά.

Διαβάστε ακόμα: Γρίπη Α: Γιατί σαρώνει φέτος – Τα συμπτώματα που διαφέρουν από το κρυολόγημα και πότε πρέπει να ανησυχήσετε