Χοληστερίνη: Το τεράστιο λάθος που κάνουν όσοι παίρνουν χάπι – Γιατί η «ξεκούραση του ήπατος» είναι επικίνδυνος μύθος;

Εκατομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν καθημερινά αγωγή για τη χοληστερίνη, όμως ένας μεγάλος αριθμός ασθενών υποπίπτει σε ένα σοβαρό σφάλμα που θέτει σε κίνδυνο την καρδιά τους. Πολλοί αποφασίζουν αυθαίρετα να μειώσουν ή να διακόψουν το χάπι, θεωρώντας λανθασμένα ότι έτσι «ξεκουράζουν» τον οργανισμό τους.

Σύμφωνα με τον καρδιολόγο Δημήτρη Ρίχτερ, Διευθυντή της Β' Καρδιολογικής Κλινικής της Ευρωκλινικής, η πρακτική της ακανόνιστης λήψης του φαρμάκου (π.χ. μέρα παρά μέρα ή διακοπή για δύο μήνες το χρόνο) στερείται επιστημονικής βάσης και είναι εξαιρετικά επιβλαβής.

Ο μύθος της «ξεκούρασης» του ήπατος

Πολλοί ασθενείς πιστεύουν ότι διακόπτοντας το φάρμακο για ένα διάστημα, επιτρέπουν στο συκώτι τους να αποτοξινωθεί. Ωστόσο, η επιστήμη εξηγεί ότι το φάρμακο παρεμβαίνει στον μηχανισμό βιοσύνθεσης της χοληστερόλης. Μόλις η λήψη σταματήσει ή αραιώσει, ο οργανισμός επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση μέσα σε λίγες εβδομάδες, με τη χοληστερίνη να «εκτοξεύεται» ξανά.

Πότε αυξάνεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος;

Η αυθαίρετη μείωση της δόσης: Όταν η χοληστερίνη αυξάνεται κατά 30% έως 50% λόγω κακής χρήσης του φαρμάκου, ο διαχρονικός κίνδυνος για έμφραγμα ή εγκεφαλικό εντείνεται σημαντικά.

Όταν η χοληστερίνη αυξάνεται κατά 30% έως 50% λόγω κακής χρήσης του φαρμάκου, ο διαχρονικός κίνδυνος για έμφραγμα ή εγκεφαλικό εντείνεται σημαντικά. Το λάθος του «μετά το γεύμα»: Κάποιοι παίρνουν το χάπι μόνο μετά από βαριά γεύματα, θεωρώντας ότι λειτουργεί κατασταλτικά εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι λάθος, καθώς η δράση του είναι συστημική και απαιτεί σταθερά επίπεδα στο αίμα.

Η συμβουλή του ειδικού

Ο κ. Ρίχτερ υπογραμμίζει ότι οι ασθενείς δεν πρέπει να τροποποιούν το θεραπευτικό πρωτόκολλο χωρίς ιατρική καθοδήγηση. Οι συμβουλές φίλων και οι προσωπικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη πηγή για θέματα υγείας.

