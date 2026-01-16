Μην πετάτε τα μακαρόνια που περίσσεψαν: Γιατί το ξαναζεσταμένο φαγητό είναι πιο υγιεινό από το φρέσκο;

Μπορεί να ακούγεται σαν viral «τρικ» του διαδικτύου, όμως η ιδέα ότι τα χθεσινά μακαρόνια είναι πιο ωφέλιμα από τα φρεσκομαγειρεμένα έχει ισχυρή επιστημονική βάση. Πώς η εναλλαγή θερμοκρασίας μεταμορφώνει τα ζυμαρικά σε «φάρμακο» για το έντερο;

Σύμφωνα με διατροφολόγους και πρόσφατες έρευνες από το Πανεπιστήμιο του Surrey, τα ζυμαρικά που έχουν μαγειρευτεί, κρυώσει και στη συνέχεια ξαναζεσταθεί, επηρεάζουν πολύ πιο ήπια τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Το μυστικό κρύβεται στη δημιουργία του «ανθεκτικού αμύλου».

Η «μαγεία» της οπισθοδρόμησης

Όταν τα μακαρόνια κρυώνουν στο ψυγείο για 12 έως 24 ώρες, η δομή του αμύλου αλλάζει. Μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται «οπισθοδρόμηση», το άμυλο μετατρέπεται σε ανθεκτικό, το οποίο ο οργανισμός δεν μπορεί να διασπάσει εύκολα σε γλυκόζη.

Τα οφέλη για τον οργανισμό:

Χαμηλότερο σάκχαρο: Λιγότερη ζάχαρη περνά στο αίμα, αποφεύγοντας τις απότομες αυξήσεις ινσουλίνης.

Λιγότερη ζάχαρη περνά στο αίμα, αποφεύγοντας τις απότομες αυξήσεις ινσουλίνης. Λιγότερες θερμίδες: Το ανθεκτικό άμυλο περιέχει σχεδόν τις μισές θερμίδες ανά γραμμάριο σε σχέση με το κανονικό.

Το ανθεκτικό άμυλο περιέχει σχεδόν τις μισές θερμίδες ανά γραμμάριο σε σχέση με το κανονικό. Υγεία του εντέρου: Λειτουργεί ως πρεβιοτικό, τρέφοντας τα καλά βακτήρια στο παχύ έντερο.

Πώς να το εφαρμόσετε σωστά

Η διάσημη σεφ Giada De Laurentiis και ειδικοί από το Ohio State University προτείνουν:

Μαγειρέψτε τα ζυμαρικά al dente.

Αποθηκεύστε τα στο ψυγείο σε ρηχό δοχείο για μία ημέρα.

Ζεστάνετέ τα καλά πριν τα καταναλώσετε.



Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρόκειται για «μαγικό κόλπο» που επιτρέπει απεριόριστες ποσότητες. Η μερίδα εξακολουθεί να παίζει ρόλο, ειδικά για άτομα με διαβήτη.

