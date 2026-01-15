Η πρωτεΐνη είναι το «ιερό δισκοπότηρο» της σύγχρονης διατροφής, αλλά αν νομίζεις ότι όλα τα κρέατα είναι ίδια, κάνεις λάθος. Διαιτολόγοι αποκαλύπτουν ποιο κομμάτι προσφέρει πάνω από 20g πρωτεΐνης με ελάχιστα λιπαρά και ποιο κρέας, που μέχρι χθες θεωρούσες «απαγορευμένο», είναι τελικά πιο άπαχο και από το μπούτι κοτόπουλου.

Η «Χρυσή» Λίστα των Διαιτολόγων

Στήθος Κοτόπουλου (Ο Πρωταθλητής) : Χωρίς πέτσα και κόκαλο, παραμένει η κορυφαία επιλογή. Με 23g πρωτεΐνης και μόλις 1g κορεσμένου λίπους ανά 100g, είναι η απόλυτη τροφή για τους μυς.

Η Ανατροπή με το Χοιρινό: Το χοιρινό φιλέτο (ψαρονέφρι) είναι η μεγάλη έκπληξη. Με μόλις 122 θερμίδες και 3g λίπους, είναι διατροφικά ισάξιο με το στήθος κοτόπουλου, καταρρίπτοντας τον μύθο του «παχυντικού» κρέατος.

Στήθος Γαλοπούλας : Σχεδόν ταυτόσημο με το κοτόπουλο, αλλά με ένα έξτρα πλεονέκτημα: τη χολίνη, που προστατεύει τον εγκέφαλό σου.

Άπαχο Μοσχάρι: Η καλύτερη πηγή σιδήρου. Προτίμησε το φιλέτο και απόφυγε το ribeye αν θέλεις να γλιτώσεις το 20% των ημερήσιων κορεσμένων λιπαρών σε ένα μόνο γεύμα.

Τι να Προσέξεις στο Super Market

Ο κανόνας του 10%: Τα κορεσμένα λιπαρά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 13g ημερησίως (σε δίαιτα 2.000 θερμίδων).



Πέτσα = Παγίδα: Η κατανάλωση κοτόπουλου με την πέτσα τετραπλασιάζει τα κορεσμένα λιπαρά.



Η κατανάλωση κοτόπουλου με την πέτσα τετραπλασιάζει τα κορεσμένα λιπαρά. Μην ξεχνάς το ψάρι: Ο σολομός και η σαρδέλα προσφέρουν πρωτεΐνη μαζί με τα πολύτιμα Ωμέγα-3.

Εναλλακτικές Πηγές (Για Ποικιλία)

Στραγγιστό γιαούρτι & Cottage cheese: Οι "λευκοί" σύμμαχοι της πρωτεΐνης.

Αυγά & Όσπρια: Φθηνή και υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη με φυτικές ίνες.

