Οξειδωτικό Στρες: Ο κρυφός εχθρός της νεότητας – Πώς να «φρενάρετε» τη φθορά των κυττάρων

Τι είναι αυτό που κάνει τα κύτταρά μας να γερνούν πρόωρα; Η απάντηση κρύβεται στην ανισορροπία μεταξύ ελευθέρων ριζών και αντιοξειδωτικών, μια κατάσταση γνωστή ως οξειδωτικό στρες. Όπως εξηγεί η ρευματολόγος κ. Ελένη Κομνηνού, οι ελεύθερες ρίζες επιτίθενται στο DNA και τις πρωτεΐνες μας, προκαλώντας βλάβες που ξεκινούν από τις ρυτίδες και φτάνουν μέχρι σοβαρές παθήσεις.

Τα σημάδια που πρέπει να προσέξετε

Το οξειδωτικό στρες συμβαίνει σε κυτταρικό επίπεδο, αλλά το σώμα στέλνει προειδοποιητικά σήματα:

Εξωτερική εμφάνιση: Πρόωρες ρυτίδες και γκρίζα μαλλιά.

Ενέργεια: Συνεχής κούραση, εγκεφαλική ομίχλη (brain fog) και απώλεια μνήμης.

Υγεία: Πόνοι στις αρθρώσεις, συχνοί πονοκέφαλοι και ευαισθησία στις λοιμώξεις.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι ο νούμερο ένα σύμμαχος του οξειδωτικού στρες. Οι κυριότεροι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι:

Διατροφή: Δίαιτες πλούσιες σε ζάχαρη, λιπαρά και επεξεργασμένα τρόφιμα.

Περιβάλλον: Ρύπανση, ακτινοβολία και έκθεση σε χημικά.

Συνήθειες: Κάπνισμα, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και έλλειψη ύπνου.

Πώς θα το νικήσετε: Η ολιστική προσέγγιση

Η αντιμετώπιση δεν απαιτεί «μαγικά» χάπια, αλλά αλλαγή πλεύσης στην καθημερινότητα:

Αντιοξειδωτική διατροφή : Γεμίστε το πιάτο σας με φρούτα, λαχανικά και όσπρια.



: Γεμίστε το πιάτο σας με φρούτα, λαχανικά και όσπρια. Μέτρια άσκηση: Η τακτική γυμναστική βοηθά το σώμα να παράγει τα δικά του αντιοξειδωτικά.



Η τακτική γυμναστική βοηθά το σώμα να παράγει τα δικά του αντιοξειδωτικά. Διαχείριση στρες και ύπνος : Ο ποιοτικός ύπνος είναι ο χρόνος που το σώμα «επισκευάζει» τις οξειδωτικές βλάβες.



: Ο ποιοτικός ύπνος είναι ο χρόνος που το σώμα «επισκευάζει» τις οξειδωτικές βλάβες. Προστασία: Χρήση αντηλιακού και αποφυγή του καπνίσματος.

Tip: Αν υποψιάζεστε υψηλά επίπεδα οξειδωτικού στρες, υπάρχει πλέον ειδική εξέταση αίματος που μπορεί να μετρήσει την αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού σας.

