Γιατί πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα ακόμα και με παγωνιά: Το μυστικό των 5 λεπτών που θωρακίζει την υγεία σας

Τον χειμώνα, η πρώτη μας αντίδραση στο κρύο είναι να σφραγίσουμε πόρτες και παράθυρα για να κρατήσουμε τη ζεστασιά μέσα. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια μπορεί να αποδειχθεί μια «αόρατη» παγίδα για την υγεία μας. Οι ειδικοί προειδοποιούν: Ο εγκλωβισμένος αέρας μέσα στο σπίτι είναι συχνά πιο μολυσμένος από τον εξωτερικό, γεμάτος ρύπους, υγρασία και αλλεργιογόνα.

Το Madata.gr σας παρουσιάζει γιατί ο καθημερινός αερισμός του σπιτιού είναι απαραίτητος, ειδικά τώρα που οι ιώσεις και η γρίπη βρίσκονται σε έξαρση.

Η «αόρατη» απειλή του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2)

Όταν περνάμε πολλές ώρες σε κλειστό χώρο, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα επίπεδα του CO2 αυξάνονται κατακόρυφα. Αυτό δεν είναι απλώς μια δυσάρεστη οσμή. Η υψηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα συνδέεται άμεσα με:

Πρωινούς πονοκεφάλους και αίσθημα κόπωσης.

και αίσθημα κόπωσης. Μειωμένη συγκέντρωση και πνευματική θολούρα.

και πνευματική θολούρα. Κακή ποιότητα ύπνου, παρά τις πολλές ώρες ανάπαυσης.



Υγρασία και Μούχλα: Ο εχθρός της θέρμανσης

Πολλοί φοβούνται ότι αερίζοντας το σπίτι θα ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για θέρμανση. Η αλήθεια είναι η αντίθετη!

Καθημερινές δραστηριότητες (ντους, μαγείρεμα, αναπνοή) αυξάνουν την υγρασία.

Ο υγρός αέρας παγιδεύεται και συμπυκνώνεται στους τοίχους, δημιουργώντας μούχλα.

Το μυστικό: Ο ξηρός και φρέσκος αέρας θερμαίνεται πολύ πιο γρήγορα και οικονομικά από τον υγρό.



Πώς να αερίσετε σωστά χωρίς να «παγώσετε» το σπίτι

Ο Neil Riddoch, ειδικός σε συστήματα HVAC, προτείνει τη μέθοδο του «στοχευμένου αερισμού»:

Διάρκεια 5-10 λεπτών: Είναι υπεραρκετά για να ανανεωθεί ο αέρας χωρίς να προλάβουν να κρυώσουν οι τοίχοι και τα έπιπλα. Διαμπερές ρεύμα: Ανοίξτε παράθυρα σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού. Η ταχύτητα ανανέωσης του αέρα πολλαπλασιάζεται. Συχνότητα: Μία φορά το πρωί και μία πριν τον ύπνο είναι το ιδανικό σενάριο.



Πότε πρέπει να αποφεύγετε το άνοιγμα των παραθύρων;

Υπάρχουν εξαιρέσεις όπου ο φυσικός αερισμός πρέπει να περιορίζεται:

Σε περιπτώσεις έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (π.χ. αιθαλομίχλη από τζάκια).

(π.χ. αιθαλομίχλη από τζάκια). Σε περιόδους ακραίου ψύχους (κάτω από το μηδέν).

(κάτω από το μηδέν). Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τους ανεμιστήρες απαγωγής (απορροφητήρες) σε κουζίνα και μπάνιο για να απομακρύνετε την υγρασία.

